طريقة الإفراغ العقاري الإلكتروني بالخطوات والشروط عبر الرابط الرسمي

طريقة الإفراغ العقاري الإلكتروني، إحدى الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية، للمواطنين والمقيمين على حد سواء، يستطيعون من خلال تلك الخدمة الإلكترونية، نقل ملكية عقار إلى مشترٍ آخر، دون الاضطرار إلى إجراء زيارة لأحد مقرات وزارة العدل السعودية، حيث تمكنك تلك الخدمة الإلكترونية الفريدة، من طريقة تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني، بهدف نقل ملكية عقار ما، بصفتك الشخص المالك الأصيل، أو وكيلا عن الملك الأصلي بموجب توكيل رسمي من جانبه، أو حتى في حالة أن تكون ممثلا عن جهة رسمية محددة، حيث تتيح تلك الخدمة للمستفيد إمكانية عمل الطلب أو إلغاؤه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشتري، لقبول هذا الطلب أو إلغاؤه أيضًا.

إجراءات الإفراغ العقاري

شروط إفراغ العقار، تختلف عن شروط عددًا من الإجراءات والتفاصيل الأخرى، المتعلقة بالعقارات بوجه عام، وتلك المتطلبات بسبب اختلافها، هي ما تجعل الجميع يبحثون عن شروط كل إجراء بطريقة مختلفة، فقد ترغب في معرفة شروط إفراغ صك أرض، والتي تختلف عن شروط الإفراغ العقاري، وكذلك إفراغ عقار ورثة، وإجراءات نقل ملكية أرض، وكذلك متطلبات تسجيل الملكية العقارية، أو حتى شروط إفراغ العقار هبة، وهنا لابد من الاستعلام عن شروط إفراغ العقار، قبل البدء في تفعيل تلك الخدمة، إن أردت استخدامها، وقد يتطلب الأمر منك معرفة دليل ضريبة التصرفات العقارية، والقراءة في تفاصيله، وكذلك استخراج صك إلكتروني بدل القديم، تلك الخدمة المتاح عبر بوابة ناجز الرسمية، وأيضًا متابعة خدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، واستخدام خدمة طريقة اصدار وكالة ناجز، وأخيرا خدمة تحديث الصكوك القديمة.

شروط إفراغ عقار

يجب التحقق جيدا من الرقم المرجعي، وذلك عبر دليل ضريبة التصرفات العقارية، من هيئة الزكاة والدخل.

من هيئة الزكاة والدخل. كما يجب على كل الأطراف التعهد بصحة البيانات التي تم تقديمها مع الخضوع للجهات القانونية في حال ثبوت أية أخطاء بها.

بالإضافة إلى إلغاء عملية الإفراغ العقارية تلقائيا في حال رفض الطلب من جانب المشتري خلال ثلاثة أيام.

واحرص على أن يكون أعلى حد للعملية العقارية هو 20 مليون ريال سعودي.

على أن يكون الحد الأدنى للمعاملة العقارية هو ألف ريال سعودي فقط.

واعلم أنه لا يمكن للبائع أن يلغي الطلب عقب قبول المشتري له.

ويتم تعليق صك الملكية عند القيام بتقديم طلب نقل الملكية وذلك حتى تتم العملية أو تُلغى.

وتتم عملية إفراغ العقار عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

كما يجب أن يكون لدى الأطراف كافة حسابا مفعلا عبر أبشر.

وألا يقل عمر الأطراف عن 18 عامًا.

وأخيرًا يجب الالتزام بكافة الشروط والأحكام في عملية نقل الملكية، ويخضع كل الأطراف للقانون المنظم لها.

خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني