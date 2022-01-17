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عمر شويل - جدة إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية النسائية في المديرية العامة للجوازات - ثقفني
نتائج قبول الوظائف النسائية العسكرية، أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن إمكانية الاستعلام عن النتائج المبدئية الخاصة بقبول المتقدمات السعوديات للوظائف العسكرية الخاصة بالكادر النسائي في المديرية العامة للجوازات السابق الإعلان عنها والتقديم فيها من قبل كما أوضحت طريقة الاستعلام عن تلك النتائج.
نتائج قبول الوظائف العسكرية النسائية
- تستطيع كل من تقدمت من قبل للالتحاق بوظائف الكادر النسائي العسكرية على الرتبة المعلن عنها وهي رتبة جندي في المديرية العامة للجوازات الاستعلام عن النتائج ومعرفة إن كانت قد قبلت أم لا.
- هذا ما أعلنته إدارة الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر.
- والنتائج الآن متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.
شروط الوظائف السابق الإعلان عنها
- كانت قد أعلنت من قبل الجوازات السعودية عن وجود وظائف خالية على رتبة جندي خاصة بالكادر النسائي كان ذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م.
- وقد كان التقديم لهذه الوظائف عبر منصة أبشر الإلكترونية أبشر- توظيف.
- وقد تم استقبال طلبات الراغبات في الوظائف بداية من يوم السبت العاشر من ربيع أول عام 1443ه وحتى يوم الخميس الخامس عشر من نفس الشهر.
- وجاء الإعلان عن عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في المتقدمة لتلك الوظائف نذكركم ببعضها.
- أن تكون مواطنة سعودية الأصل وكذلك النشأة.
- ولكن يستثنى من هذا الشرط المواطنة السعودية التي نشأت خارج البلاد حيث كانت تتبع والدها الذي كان يعمل بالخارج لخدمة المملكة.
- بالطبع كان من بين المتطلبات الرئيسية حسن السير والسلوك والتمتع بسمعة طيبة.
- كذلك يجب أن يكون سجل المتقدمة خالي تمامًا من أي جرائم متعلقة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد سبق وأن تم الحكم عليها بحد من الحدود الشرعية.
- كذلك يجب ألا تكون قد عينت من قبل في وظيفة خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.
- وألا تكون قد طردت قبل ذلك من معهد عسكري.
- كذلك عند التقديم يجب توافر بطاقة هوية وطنية مستقلة للمتقدمة وبالطبع تكون سارية وقت التقديم.
- لا يمكن أن تتقدم للوظيفة أي مواطنة متزوجة من شخص أجنبي أي غير سعودي الجنسية.
- وأن تكون حاصلة على مؤهل الثانوي العام على أقل تقدير.
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