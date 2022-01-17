إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية النسائية في المديرية العامة للجوازات

نتائج قبول الوظائف النسائية العسكرية، أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن إمكانية الاستعلام عن النتائج المبدئية الخاصة بقبول المتقدمات السعوديات للوظائف العسكرية الخاصة بالكادر النسائي في المديرية العامة للجوازات السابق الإعلان عنها والتقديم فيها من قبل كما أوضحت طريقة الاستعلام عن تلك النتائج.

نتائج قبول الوظائف العسكرية النسائية

تستطيع كل من تقدمت من قبل للالتحاق بوظائف الكادر النسائي العسكرية على الرتبة المعلن عنها وهي رتبة جندي في المديرية العامة للجوازات الاستعلام عن النتائج ومعرفة إن كانت قد قبلت أم لا.

هذا ما أعلنته إدارة الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر.

والنتائج الآن متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.

شروط الوظائف السابق الإعلان عنها