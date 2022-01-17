تمويل سيارة من مرابحة مرنة حتى 250 ألف ريال. حيث تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل الإجارة. التأجير المنتهي بالتمليك لتحقيق الاحتياجات المتعلقة بشراء السيارة أو تأجير أي سلعة أخرى مثل المعدات لأصحاب المنشآت والمهن ويمكن الحصول على التمويل بخطوات بسيطة للغاية مع متطلبات ومستندات بسيطة إلى جانب السرعة في إنهاء الإجراءات للحصول على التمويل سريعًا.

تمويل سيارة من مرابحة مرنة حتى 250 ألف ريال

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل الإجارة بالمزايا الآتية:

مبلغ تمويل حتى 250 ألف ريال

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

على دفعات ميسرة مع إجراءات سريعة ومدة سداد حتى 60 شهرًا

بدون كفيل واتاحة السيارة من جميع المعارض والوكالات.

شروط تمويل سيارة مرابحة مرنة

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال للقطاع الحكومي و6000 ريال للقطاع الخاص

أن يكون موظفًا بالقطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بالمملكة

مقدم للسعوديين والمقيمين بالمملكة

ألا تقل مدة الخدمة عن شهر في القطاع الحكومي وعن 12 شهر في القطاع الخاص

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة

خطاب تعريف من جهة العمل يشمل (على كل من الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

عرض لسعر السيارة المراد الحصول على تمويل لها.

الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة بالنسبة للمقيمين.

كشف الحساب البنكي.

العنوان الوطني. و رخصة القيادة سارية المفعول.

كيفية طلب تمويل السيارة

يمكن الطلب من خلال موقع الشركة على الإنترنت

أو من خلال الرقم 8001111810

البريد الإلكتروني [email protected]

رقم التواصل عبر تطبيق الواتس اب 920033868

أو الذهاب لمقر الشركة في Murabaha Marena financ Ar Rabi, Riyadh 13315

يذكر أن شركة مرابحة مرنة تقدم مجموعة أخرى من تمويلات الأفراد مثل التمويل الشخصي، و الإجارة وجميع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعتمد الوقت اللازم للحصول على التمويل بناءً على اكتمال تقديم للمستندات المطلوبة من العملاء، وللشركة عدة فروع في الرياض والدمام والطائف وجدة والقطيف وعرعر وبريدة وسكاكا ونجران وأبها وتبوك وحائل والدوادمي وجازان والقريات. وتشمل توقيت ساعات العمل بالفروع من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً من الأحد حتى الخميس والجمعة والسبت عطلة بالشركة.