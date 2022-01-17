اليوم.. صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد وتوضيح كيف تقدم طلب للمعاش

صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد، نكشف لكم متابعي موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بصرف معاش الضمان، وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية، ومن خلال هذا الطلب تم تقديم كتفو الأوراق والمستندات الخاصة بالدخل والكشف عنها، كذلك تم التصريح بكافة المعلومات المتعلقة بالدخل للمتقدم، وفور فرز تلك البيانات والتأكد منها، تصدر رسالة أهلية المواطن السعودي للمعاش، ويتسلم رسالة قبول طلب من الوزارة، وبناء عليه فإن العديد من المواطنين يتسال متي يصرف معاش الضمان الاجتماعي، وهو ما نكشفة لمتابعينا الكرام عبر موقعنا، وكذلك توضيح كيف تقدم طلب للمعاش لمن يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة التي تقدمها المملكة للمواطنين.

صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد

بعد إن تصدر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، نوضح لكم كل ما تحاول الوصول الية عزيزي المواطن، ونكشفة في نقاط توضيحية بسيطة

إذا قدمت طلب في شهر ديسمبر الماضي، وكنت من المستفيدين الجدد، يتوجب استلام رسالة اهلية علي جوالك اولا، ثم تبدأ فاعليات صرف المعاش في الشهر التالي من التقديم.

اذا كنت من المسجلين السابقين علي نظام معاش الضمان القديم، وجميع البيانات صحيحة سوف تقوم بصرف المعاش في الموعد الشهري المعتاد.

في حالة تم إدخال بيانات غير صحيحة من قبل المتقدمين، يتم رفض الطلب ولا يستحق المواطن الاهلية.

المستفيدين الجدد بعضهم تسلم رسالة ويمكنهم بدأ الصرف من اليوم، خاصة لم تقدموا بطلبات منذ الشهر الماضي.

يتم صرف 1100 ريال سعودي لعائل الاسرة، فيما يصرف 550 ريال لكل فرد بالأسرة.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور

ونجد البحث لازال مستمر حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، هذا وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رابط لهذا العرض بالتحديد، ويمكنكم رفع طلب من خلال إتباع تلك الخطوات

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

سجل الرقم المدني.

قم بإدخال بيانات الاسرة بوضوح وحدد قيمة دخلك الحالي.

اخيرا انقر الموافقة لرفع الطلب للوزارة حتي يتم مراجعت البيانات.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور هو نظام معاش شهري يهدف الي دعم المواطن السعودي، يعد هذا النظام شامل وبناء، حيث يحول المواطن السعودي من منتظر الدعم الي منتج، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل للمقيدين بالمعاش، وتقدم لهم تدريب علي مستويات متميزة من اجل مستقبل افضل لتلك الاسر.