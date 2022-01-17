إنشاء حساب في الإسكان التنموي و كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي، تعلن وزارة الموارد البشرية في المملكة عن مشروع الإسكان التنموي الذي تقدمه وزارة الإسكان مع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث أنه يعتبر من أحد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، لكي تساعد المواطنين الغير قادرين على السكن وايضا محدودي الدخل حيث تبلغ عدد الوحدات التي تقدمها الوزارة 20 ألف وحدة سكنية كما أن الوزارة قامت بتحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن لكي يحصل على الوحدة السكنية، حيث تحرص دائما على توفير حياة طيبة كل المواطنين للحصول على سكن مناسب لهم، وان التقديم سوف يكون الكترونيا من خلال الإنترنت، وسوف نعرض ذلك بالتفصيل خلال الفقرات التالية.

شروط الإسكان التطوير للمستفيدين الأمنيين في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب تتوفر في المستفيد بالإسكان التنموي وهي كالاتي

يجب أن يدفع المواطنون 200 ريال سعودي شهريا يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بها بشكل دائم. هذا المشروع لا يقدم أي دخل من وزارة التضامن يجب أن يمتلك هوية وطنية سارية. كما أنها تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ولكن يجب أن يكون المواطن أكثر من 25 سنه ويعاني من إعاقة شديدة تمنعه من العمل، كما يجب أن يثبت ذلك بالتقرير الطبي موثقة.

كيفية التسجيل في البرنامج الإسكان التنموي

تعلن حكومة في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في برنامج الإسكان التنموي لجميع المواطنين، وذلك سوف يكونوا الالكترونيا لكي تسهل عليهم عمليات التسجيل وهي كالاتي

يجب أن يضغط المواطن على موقع وزارة الإسكان الرسمي.

الضغط على الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية

ثم يحتار المواطن طلب دعم سكني.

ملئ جميع البيانات المطلوبة منه مثل الإسم و رقم الهوية الوطنية، وتكون سارية ورقم الجوال وايضا تاريخ الميلاد.

مراجعة جميع البيانات السابقة ثم الضغط على كلمة إرسال.

سوف تصل المواطن رسالة تأكيد على هاتفه بأنه من الأشخاص المؤهلين ان يحصلوا على الدعم السكني.

كيفيه التواصل مع الإسكان التنموي بالسعودية

قامت وزارة التضامن الإجتماعي بعمل أرقام خاصة بالإسكان التنموي حتى يستطيع جميع المواطنين ويتم الاستعلام على جميع التساؤلات التي لديهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها وايضا عن طريق الرقم 920002431.