نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد الموارد البشرية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد يكون بعد تسجلهم بشهر واحد فقط، فبعد وصول رسالة القبول فى الضمان الاجتماعي على هواتف المستفيدين يتلقون الدفعة الأولى بعد أسبوع من تلقي الرسالة، وذلك وفقاً لتصريحات الوزارة.

الجدير بالذكر هنا أن الدفعة الجديدة التي قامت بالتسجيل خلال شهر ديسمبر الماضي قامت بنشر صور لرسائل تفيد بقبولهم فى الضمان الاجتماعي المطور، مفيداً أن صرف الدفعة سيكون بعد أسبوع من تلقي الرسالة، ذلك ليكون بداية من هذا الأسبوع الجاري، فينتظر المسفيدين الأن نزول الدفعة فى حسابتهم البنكية الخاصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي أكدت على ضرورة الاهتمام بها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والتي جاءت أبرزها:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يستثني من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين. ذوي الإعاقة. الأيتام. أسر السجناء. أصحاب الدخل المحدود. من يقل دخلهم الشهري عن 2500 ريال. يشترط الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. تقديم الأوراق الخاصة بالتعليم والخدمات الصحية الخاصة بأفراد الأسرة. كما يشترط أن يكون المستفيد غير مقيم فى أحد دور الإيواء التي ترعاها الدولة.

الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أنه فى حال كان العائل لدية أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل بها، كما أوضحت الوزارة أنه فى حال كان أحد أفراد الأسرة يقيم خارج السعودية لغرض الدراسة فذلك لا يؤثر على استحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور فى السعودية

خلال الفترة الراهنة ينتظر نزول الدفعة الجديدة فى حساب المسجلين الجدد، هؤلاء الذين قاموا بالتسجيل خلال شهر ديسمبر الماضي، وسيتم إيداع مبالغ المستفيدين التي قد تصل حتى 30 ألف ريال فى حسابتهم البنكية.

أوضحنا لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور فى السعودية وشروط الحصول عليه، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.