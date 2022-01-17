شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وكيفية تحديث البيانات ورابط الدخول، أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي الذي سوف يتم فيه صرف الضمان الإجتماعي خلال الفترة الحالية، حيث أنها تهتم بهذا الموضوع بشكل كبير لتقديم المساعدات للمواطنين، كما أنها ذكرت الشروط التي يجب أن تتوفر للقبول في هذا الضمان وموعد صرف المعاش وكيفية تحديث الضمان، وهذا ما سوف نتعرض له خلال السطور التالية

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشريه عن قبول طلبات المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد من خلال إرسال رسائل على الهواتف في الخاصة بهم خلال الفترة خليله الماضية، لذلك يرغب عدد كبير في معرفة نتائج الضمان الإجتماعي 1443 عليهم اتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط موقع وزاره الموارد البشرية الرسمي.

يختار المواطن الخدمات الالكترونية المتاحة

يضغط المواطن على رابط استعلام نتائج للضمان المطور

يقوم بكتابه رقم الهويه الوطنيه الخاصه بها

هي اكتب رقم الضمان الاجتماعي ورمز التحكم

ثم بعد ذلك اضغط على استعلام سوف تظهر له تفاصيل وقيمة الضمان الاجتماعي الذي اضيف اليه.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

توجد هناك عدة شروط للقبول في الضمان الإجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية 1443 التي يجب ان تتوفر في المستفيد وهي كالاتي

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بها بشكل دائم ولكن يستثنى من هذا الشرط المرأة المتزوجة من رجل سعودي وايضا المراة الغير السعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية.

ذوي الإعاقات الذين لا يستطيعون العمل

الأبناء الأيتام الذين ليس لهم عائل ولديهم بطاقة التنقل داخل المملكة

الأسر الأكثر فقرا واحتياجا.

إذا كان صاحب الأسرة مصاب بمرض يمنعه من العمل.

الأسر التي تتقاضى دخل قليل.

يجب أن يوفر المتقدم جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح.

يجب أن يمتلك هوية وطنية سارية

موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور

تعلن وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم استقبال طلبات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 2022-1443،وذلك في يوم السبت الموافق 15 من شهر ربيع الثاني 1433 هجرية الموافق ميلاديا 20 من شهر نوفمبر 2022،وذلك تبعا للمرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في المملكة، حيث إنها تحرص دائما على تقديم المساعدات لتلبية احتياجات المواطنين وتكفل لهم حياة طيبة.