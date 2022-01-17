خطوات استرجاع كلمة المرور في برنامج ريف 1443 وشروط القبول

خطوات استرجاع كلمة المرور في ريف 1443، يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج ريف عن طريقة استرجاع كلمة المرور حال نسيانها، حتى يتمكن من الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية ويستعلم عما يريد، ويعد برنامج ريف من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، برنامج يقدم للأسر المنتجة وصغار المزارعين ومنتجي عسل النحل وغير ذلك من القطاعات، ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بهذه الفئات، وتحسين وضعهم المادي والاقتصادي وتقديم الدعم المادي لهم، وتوفير كافة برامج التدريب للعمل على زيادة الإنتاج، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نشرح لكم طريقة استعادة كلمة المرور، ورابط برنامج دعم ريف الإلكتروني الرسمي.

خطوات استرجاع كلمة المرور في برنامج ريف

يتم استعادة كلمة المرور الخاصة بحسابك على بوابة ريف إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة ريف الإلكترونية من خلال محرك البحث جوجل.

الخطوة الثانية يتم الضغط على أيقونة “نسيت كلمة المرور”.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والرمز المرئي بطريقة صحيحة.

سيقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية على جوالك تحتوي على كلمة مرور مؤقتة قم بإدخالها في الخانة المخصصة لذلك.

شروط القبول في برنامج ريف

يقدم البرنامج الدعم النقدي للمستفيدين، وهناك ازدياد مستمر في تقديم طلبات الحصول على دعم ريف، لكن البرنامج حدد شروط استحقاق دعم ريف وهذه الشروط كالتالي:-