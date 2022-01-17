شروط ورابط المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

يبحث أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ لأنها تعتبر من أكثر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمًا لهذه الفئة من المواطنين السعوديين، وتعتمد هذه الفئة على الإعانات المقطوعة في توفير الاحتياجات الضرورية اليومية الخاصة بهم، كما تعتمد عليها بعض الفئات الأخرى مثل المطلقات والأرامل والمهجورات وكبار السن وأصحاب الهمم من المعاقين سواء كانت هذه الإعاقة كلية أو جزئية، ويتم الاختيار بعد توفر الشروط المطلوبة في المتقدمين، ويتم الاختيار بكل حيادية وموضوعية حتى تصل هذه المساعدات المقطوعة إلى المستحقين الحقيقيين، ويستطيع هؤلاء المستفيدين الاستعلام عن هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع الوزارة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط استحقاق المساعدات المقطوعة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

هناك معايير وشروط معينة يجب أن تتوفر في المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي حتى يستطيعون الحصول عليها وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم على هذه الإعانات المالية سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يستثنى من شرط الجنسية السعودية زوجة السعودي الغير سعودية، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. تكون الأولوية في الحصول على المساعدات المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها. يستطيع المواطن السعودي الأعزب أن يحصل عليها إذا كان راتبة الشهري لا يتخطى ٣ آلاف ريال سعودي. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للصرف. يستطيع أي شخص متزوج ويعول أسرة أن يحصل عليها إذا لم يتجاوز راتبه الشهري ٨٦٧٠ ريال سعودي. لا يقل عمر المستفيدين عن ٣٥ عاماً أثناء التقديم على المساعدة المقطوعة.

المستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يقدمها المستفيدين للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يحضر المتقدمين بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة للمتزوجين.

إحضار المتقدم عقد الإيجار أو عقد ملكية العقار الذي يسكن فيه، أو إحضار وصل مرافق مياه أو كهرباء.

أن يحضر المستفيد إثبات الراتب، بحيث لا يتخطى الحد المانع للصرف.

أن يقع المنزل الذي يسكن فيه المستحق في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستفيد.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بسيطة جداً وهى كالتالي:-