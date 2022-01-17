نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهى الأحياء العشوائية فى جدة والتى سوف يتم تطبيق قرار الإزالة والتطوير بحقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية حاليًا لتنفيذ خريطة الأحياء العشوائية بجدة، والتي قد تم اختيارها من أجل إزالتها، حيث جاء ذلك بهدف تحقيق الكثير من الخطط العمرانية المختلفة، والتي قد تم وضعها من أجل تنمية وتطوير المناطق العشوائية بجدة وجعل أحوالها أفضل.

بدأت جدة بإرسال العديد من الإشعارات إلى المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المناطق العشوائية بجدة والتي تتضمن الرغبة في إزالة المناطق العشوائية بهدف إعادة بناء الأحياء مرة أخرى وفقًا للمخططات التنظيمية التي قد وضعتها الحكومة السعودية.

أسماء المناطق العشوائية بجدة المقرر إزالتها

نشرت وسائل الإعلام السعودية أسماء المناطق العشوائية بجدة والتي من المقرر أن يطبق عليها قرار الإزالة، حيث جاءت هذه المناطق كالآتي:

مناطق الفاو والمحاميد التابعة إداريا لبلدية أم السلم الفرعية

مناطق ذهبان التابعة إداريا لبلدية بريمان الفرعية

مناطق ذهبان التابعة إداريا إلى بلدية بريمان الفرعية

مناطق بنى مالك والتي تتبع إداريا بلدية الشرفية الفرعية

مناطق الأجواد التابعة إداريا إلى بلدية بريمان الفرعية

مناطق مشرفة والتابعة أدريا إلى بلدية خزام الفرعية

مناطق القريات والتابعة أدريا إلى نطاق بلدية خزام الفرعية

كما سوف يتم إزالة كلا من مناطق الثعالبة والثغر وبترومين والحرازات والشرفية وكذلك النزلة اليمانية

مواصفات المناطق العشوائية بجدة

وبالحديث عن خصائص العشوائيات في جدة إلى بيان أسباب وصولها إلى مرحلة العشوائيات والتي أدت إلى قرار إزالتها وإعادة تأهيلها. ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

معظم المناطق لا تخضع لأي تخطيط عمراني بشكل مُنظم.

لا تستند هذه المناطق إلى البنية التحتية السلمية

معظم المنازل المبنية هنا، سواء كانت من طابق واحد أو متعددة الطوابق ، لم تكن خاضعة لتخطيط المدينة المنظم، بالإضافة إلى كونها غير مرخصة.

شبكة الطرق في هذه المناطق غير منظمة ، حيث تم بناؤها بشكل عشوائي وغير معبدة بشكل صحيح.

تنقص هذه المناطق العديد من الخدمات بسبب افتقارها إلى شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف والإنترنت أو شبكات الكهرباء.

يسود الفقر والمرض على هذه المناطق بسبب الضغوط الديموغرافية ونقص فرص العمل.

انخفاض مستوى المتعلمين فى تلك المناطق وعدم وجود مدارس

خريطة إزالة أحياء جدة

وعلى صعيد متصل بعد أن تم الإعلان عن تفاصيل المناطق التي سوف يتم إزالتها في جدة وفقا لوسائل الإعلام السعودية التي قد أعلنت الخبر سوف نعمل الآن على وضخ خريطة لكل الأحياء في جدة التي ستتم إزالتها من قبل بلدية جدة فى المملكة العربية السعودية والتي صدر بحقها قرار بالإزالة من أجل التطوير

أهداف إزالة عشوائيات جدة

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على هدم الأحياء العشوائية الموجودة في جدة منذ عام 2014، وهذه الهدم لها الأهداف التالية:

القضاء على جميع أنواع المخاطر المرتبطة بالمباني العشوائية ، سواء كانت تشكل مخاطر على السكان أو من يعيشون حولها.

إعادة تنظيم الخدمات والمرافق الموجودة في هذه المناطق.

إعادة تنظيم هذه الأحياء بأسلوب حضاري متقدم.تعمل حكومة المملكة العربية

المناطق العشوائية في جدة

تعتبر مدينة جدة من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية حيث يتجه إليها الكثير من السياح. لذلك تعمل الحكومة على تطوير هذه المدينة بأسلوب حضاري متميز. تقرر إزالته. عدد من العشوائيات في جدة ، لأنها بُنيت بطريقة غير منظمة ودون الحصول على تصاريح بناء رسمية، م اتخاذ قرار بإزالة عدد من العشوائيات في جدة لأنها بنيت بطريقة غير منظمة. جميع التسهيلات والخدمات المقدمة في كل منه

صفات المناطق العشوائية في جدة

تم تصنيف بعض المناطق في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية على أنها عشوائية لوجود مجموعة من الخصائص التي تؤهلها ، مما أدى إلى توجيه حكومة المملكة بهدمها وإعادة تنظيمها بشكل متماسك يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 م. من بين هذه الخصائص ما يلي: