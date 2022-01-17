نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الافراض والضباط بالجيش السعودي 1443 مع البدلات والعلاوات الجديدة من وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية، يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، العاملين في جميع القطاعات العسكرية بالبحث عن سلم الرواتب وكان ذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن قيامها بتحديث سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتمكن من القيام بتلبية احتياجات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وسنقدم لكم عبر مقالنا سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية.
سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ
حيث أنه قد تم التصريح عن موافقة خادم الحرمين الشريفين عن قرار تعديل جدول رواتب العسكريين العاملين بوزارة الدفاع، كما أن هناك جدول يوضح الراتب لكل فرد على أساس الوظيفة والدرجة التي يشغلها كما أن وزارة الدفاع هي الجهة التي يحق عليها تحديد سلم الرواتب لجميع القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وأنها تعد من الجهات القوية والهامة بالمملكة والتي تعمل على توفير الأمن والسلام للعاملين في المملكة السعودية.
رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية 1443هـ
تم التصريح من قبل وزارة الدفاع السعودية عن قيامها بتحديث سلم رواتب العسكريين في القطاع البحري، وقطاع الدفاع المدني والحرس الوطني والقطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كالتالي.
- حيث أن راتب الجندي يتراوح ليصل إلى 3,220 ريال سعودي
- أما عن راتب الجندي الأول يصل إلى 3,395 ريال سعودي
- لكن الراتب الخاص بملازم يصل إلى 6,600 ريال سعودي.
- راتب ملازم أول وصل لمبلغ 7,609 ريال سعودي.
- أما راتب نقيب وصل لمبلغ 9,215 ريال سعودي.
- حيث أن رَاتب رائد يصل إلى 11,705 ريال سعودي.
- راتب مقدم يصل إلى 12,735 ريال سعودي.
- حيث أن راتب عقيد 14,365 ريال سعودي.
- كذلك راتب عميد 16,350 ريال سعودي.
- أيضًا راتب لواء 18,600 ريال سعودي.
رواتب العسكريين (العلاوات السنوية)
- حيث وصلت علاوة ملازم 330 ريال سعودي.
- كما ان علاوة ملازم الأول تصل إلى 380 ريال سعودي.
- علاوة نقيب 230 ريال سعودي.
- كذلك تصل علاوة رائد 320 ريال سعودي.
- أما عن علاوة مقدم 405 ريال سعودي.
- علاوة عميد 565 ريال سعودي.
- كما أن علاوة لواء وصلت لمبلغ 635 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ