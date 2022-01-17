سعر تذكرة حديقة الحيوان بالرياض ومواعيد الزيارة ورقم التواصل

سعر تذكرة حديقة الحيوان بالرياض أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين في المملكة، وتعتبر من أفضل الأماكن الترفيهية ويزورها العديد من السياح بشكل كبير، وسوف نتناول فى هذا المقال ميعاد فتح هذه الحديقة وسعر التذكرة لها، كما سوف نذكر العديد من المعلومات المختلفة حول الحيوانات المتوفرة بها والمرافق التي تحتوي عليها والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها عبر زيارتها.

نبذة عن حديقة الحيوان بالرياض

حديقة الحيوان تم افتتاحها في سنة 1987 في الرياض ويوجد بها أكثر من 1500 حيوان، وهي من أبرز الحدائق وتحتوي على مساحات خضراء واسعة، ومواقف للسيارات ومطاعم واستراحات.

هذه الحديقة مناسبة بشكل كبير للأطفال ويوجد بها ألعاب خاصة للصغار، وقطار كما تستطيع الاستمتاع بأماكن خاصة بالتسوق وأهم ما يميزها نظافة المكان.

تحتوي حديقة على أشكال مختلفة ونادرة من الحيوانات، وتقوم بتقديم عروض ترفيهية رائعة، كما من خلال زيارتك تستطيع القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.

هي مكان رائع للأطفال ويتوفر فيها معايير السلامة والأمان وينتشر في قوات الأمن وسعر التذكرة في متناول الجميع.

هذه الحديقة تبلغ مساحتها 161 كيلو متر مربع وتحتوي على حيوانات وطيور نادرة وتتوفر فيها مرافق مختلفة ومتاجر خاصة ببيع الهدايا التذكارية.

يوجد في الحديقة مطاعم تقدم وجبات الغداء والفطور وتستطيع من خلالها الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة.

أوقات فتح حديقة الحيوان بالرياض

يوجد أكثر من فترة تستطيع زيارة حديقة الحيوان فيها مثل الفترة الأولى التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثانية ظهرا.

بينما الفترة الثانية من الساعة الواحدة ظهرا حتى أذان المغرب.

بالنسبة لمنطقة العوائل فإن الأيام التي يتم فيها افتتاح هذه الحديقة هي يوم السبت والأربعاء والخميس والجمعة وبالنسبة لليوم الخاص بالرجال فهو يوم الاثنين واليوم الخاص بالنساء يوم الثلاثاء.

يتم عمل الصيانة في يوم الأحد ودخول الحديقة ممنوع بالنسبة للأشخاص العزاب.

ميعاد دخول الحديقة في منطقة العوائل بالنسبة للفترة الأولى يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا، حتى الساعة الثانية عشر.

بينما الفترة الثانية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى المغرب.

سعر تذكرة حديقة الحيوان بالرياض

تبلغ رسوم تذاكر الرجال والنساء الكبار 10 ريال سعودي، بينما تذكرة الأطفال تبلغ 5 ريال سعودي.

بالنسبة للرحلات المدارس يتم عمل خصم ويصل سعر التذكرة لاثنين ريال سعودي، وتذكرة القطار في الحديقة تبلغ 2 ريال سعودي.

تستطيع حجز تذاكر عبر زيارة الموقع الالكتروني الخاص بها ويتم تسجيل عدد الزوار والدفع من خلال الفيزا.

توجد الحديقة في الاحساء بالملز في الرياض داخل المملكة العربية السعودية، وإذا كنت ترغب في الاستفسار عن أى سؤال أو تقديم أى شكوى تستطيع ذلك عبر هذا الرقم 966114779523+.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا سعر تذكرة حديقة الحيوان بالرياض ومواعيد هذه الحديقة، كما ذكرنا مميزاتها وعيوبها والعديد من المعلومات المختلفة حول الأنشطة التي يمكن ممارستها بها، ورقم الهاتف الجوال للاستفسار أو تقديم شكوى، والعنوان الخاص به وقد ذكرنا مواعيد افتتاح الحديقة بالنسبة للفترة الأولى والثانية وقومنا بالإجابة عن العديد من الأسئلة التي تشغل بال العديد من المواطنين الخاصة بهذه الحديقة.