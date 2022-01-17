من خلال منصة ابشر تعرف على الخطوات الخاصة بالغاء هروب وافد وايضا كيفية الاستعلام عنة

نقدم لكم منصة ابشر الالكترونية والخطوات الخاصة بالغاء بلاغ هروب وافد ، فمن خلال منصة ابشر الالكترونية تم التوضيح لجميع المواطنين الوافدين الى المملكة العربية السعودية ، ويوم المواطن السعودى بتقديم بلاغ عن طريق زيارة الفروع الخاصة بمنصة ابشر الالكترونية ولكن يتم التأكيد من شروط الهروب ، فصاحب العمل من الممكن أن يلفى البلاغ بعد ما تم تقديمة الى المنصة وذلك بسبب أنة لم يتم وصوله الى الوافد الهارب ، في المملكة العربية السعودية أصدرت قرار وهو إلغاء نظام الكفيل بحيث يكون من حق العامل الوافد أن يدخل او يخرج في المملكة العربية السعودية بدون ما يستأذن من الكفيل ، الخدمات داخل المملكة العربية السعودية أصبحت تتم عن طريق شبكات الانترنت دون أن يقوم المواطن بالذهاب الى احد المكاتب وذلك يمنع الازدحام ويقل من تنتشار فيروس كورونا بين المواطنين ويوفر لهم أيضا الوقت والجهد ، فبالتالى نعرض لكم من خلال موقعنا موقع ثقفنى الخطوات الخاصة بالغاء هروب وافد .

تعرف على الخطوات الخاصة بـ الغاء بلاغ هروب الوافد

الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون على خطوات الغاء بلاغ هروب الوافد وهى كالاتى :

اولا : على المواطن التوجه الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة ابشر الالكترونية .

ثانيا : عليك القيام بتسجيل الدخول الى منصة ابشر الالكترونية .

ثالثا : قم بالنقر على الايقونة الخاصة بالخدمات .

رابعا : قم باختيار الخدمات التى ترغب فيها من خلال القائمة الموضحة اليك .

خامسا : قم بالضغط على طلب جديد ثم اختار القسم الخاص بإبلاغ هروب وافد.

تعرف على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن بلاغ هروب الوافد

من خلال مقالتنا نوضح لكافة متابعينا الكرام خطوات الاستعلام عن هروب وافد وهى كالاتى :

اولا : عليك زيارة الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانيا : قم بالنقر على كلمة الخدمات الالكترونية التى تظهر امامك .

ثالثا: عليك القيام بالادخال الى البوابة الالكترونية الخاصة بالعمل .

رابعا : عليك اختيار الخدمات الخاصة بالاستعلام عن الوافد .

خامسا : عليك كتابة الاقامة الخاصة بالوافد وايضا تحديد جنسيته .

سادسا : عليك كتابة رقم التحقق الخاص بة .

سابعا : تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالعامل .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي حضراتكم ميزة التعامل مع منصة ابشر واهم ماتقدمة من خدمات رائعة نتمني لحضراتكم دوام التوفيق .