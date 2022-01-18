خطوات الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد عبر المؤسسة الخيرية التي لها الكثير من المساهمات في الأعمال الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، ويتابع المحتاجين من ابناء الوطن عن كثب جميع أخبار مساعدات الأمير المالية والعينية، وكيفية التواصل مع الأمير وأرقام الجوال والواتساب الخاصة والتي يمكنهم من خلالها تقديم المساعدة العاجلة لهم، ونعرض للمتابعين كل ما تم إتاحته عن التواصل مع المؤسسة وأيضا صيغة مكتوبة لمراسلات للمؤسسة الخيرية لطلب المعونة.

خطوات الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وأرقام التواصل

يتطلع الآلاف من الفقراء والمديونين وأصحاب الحاجات للحصول على دعم مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية، حيث تقوم المؤسسة بالتبرع في الماركة في الأعمال الإغاثية في عدد من دول العالم وأيضا في داخل المملكة، كما يتم تقديم معونات للمواطنين الفقراء وأصحاب الحاجات ممن يتقدموا بالطلب عبر وسائل التواصل المتاحة لها، على أن يتم الرد على جميع الطلبات بعد أن يتم دراستها.

مساعدات مؤسسة عبد العزيز بن فهد الإغاثية

يتابع جلالة الأمير العديد من المشروعات الخيرية والإغاثية للمحتاجين من أمواله الخاصة بجميع أنحاء العالم، حيث يبحث عن المحتاجين ويتم تقديم الدعم المناسب لهم، ومن تلك المساعدات ما تم مؤخرا الإعلان عنه عن تقديم مسكن وسيارة ودعم مالي لعائلة الشمري بعد الكارثة التي ألمت بهم، كما قام الفيديو السابق بالغشارة إلى المساعدات التي تم تقديمها لمعسكرات النازحين واللاجئين، ويتم تقديم المساعدات على شكل:

مساعدات مالية عاجلة للراغبين في الحصول على مساعدة مالية لسداد الديون أو للخروج من السجون للغارمين.

يتم تقديم سيارة للمحتاجين إليها وليس لديهم المقدرة على التنقل بوسائل النقل العام أو السيارات المستأجرة.

يقوم بتقديم مسكن مناسب للذين تهدمت منازلهم أو ليس لديهم مسكن ومناسب وليس لديهم المقدرة على الحصول على واحد.

يتم تقديم معونات إغاثية للاجئين والنازحين، كما في الفيديو السابق.

مؤسسات خيرية إغاثية داخل المملكة

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تشترط حد أدنى للدخل 3000 ريال لصرف شقة أو سيارة للمتقدمين بطلب الدعم وتقوم بالإعلان عن تويتر الخاص بها في بداية كل شهر عن أسماء المقبولين.

مؤسسة الاميرة نورة الخيرية والتي تباشر استقبال طلبات الدعم من المواطنين وتقوم بتوزيع أموال الزكاة عليهم.

منصة إحسان والتي تقوم بتوزيع أموال الزكا على المواطنين بشرط التسجيل أولا بأحد المؤسسات الخيرية التابعة للقطاع الحكومي بالمملكة.

رواتب الضمان الاجتماعي التي تقوم بقبول راغبي الدعم بحد أدنى لراتب رب الاسرة 1100 ريال لصرف راتب شهري.

وهنالك العديد من المؤسسات الاجتماعية الخاصة الأخرى مثل مؤسسة الأميرة نورة.

خطوات الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب أن يتبع الراغب في التواصل للحصول على المعونة أحد الطرق الآتية: إرسال طلب كتابي على البريد الخاص بالمؤسسة – التواصل على البريد الإلكتروني وإرسال الطلب، والخاص بمنطقة تبوك – الاتصال على الأرقام المجانية المتاحة للمؤسسة – التواصل على أرقام الواتساب.

شكل نموذج كتابي مرسل عبر البريد السعودي على عنوان المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

أرقام التواصل والتراسل مع مؤسسة الأمير الخيرية

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الرقم المباشر للاتصال : 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

لمنطقة تبوك فقط