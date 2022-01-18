الاستعلام عن نزول المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa برقم السجل المدني للذين قاموا بالتسجيل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة المالية من الوزارة على شكل مبلغ مقتطع لسداد نفقات خاصة لا يمكنهم الوفاء بها، وتقوم الوزارة بطرح رابط التسجيل وإتاحة كيفية الاستعلام ومتابعة طلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، على أن يكن المتقدمين ملتزمين بالشروط الخاصة بالاستحقاق والذي يتم اتباعها وتطبيقها على جميع المتقدمين.

“النفاذ الوطني” الاستعلام عن نزول المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa متابعة طلب برقم السجل

حسب تقارير صفحة الاستعلام الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي فإن ألاف المواطنين من أبناء المملكة يقوموا بزيارة صفحة الاستعلام الخاصة بالمساعدات المقطوعة بشكل يومي، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عدة سنوات بتفعيل رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة لصرف مبالغ مالية للمواطنين بالمملكة لمن تنطبق عليهم عدد من الشروط الخاصة بالاستحقاق، ويتم تطبيق الشروط على المواطنين والإعلان عن القبول على أن يتم صرف مبالغ مالية لهم تبدأ من 10 ألاف ريال وحتى 30 ألف ريال لسداد نفقات خاصة لا يمكنهم الوفاء بها ماليا.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية من قبل أن الشروط الأساسية للحصول على الدعم الخاص بمقطوعة الضمان تتلخص في التالي:

أن يكون المسجل بالموقع من الجنسية السعودية.

لا يجب أن يزيد دخل الاسرة عن 3000 ريال شهريا.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

كما يجب أن يكون من محدودي الدخل أو الذين لديهم ضائقة مالية ولا يمكنهم الوفاء بالمتطلبات الحياتية لهم.

يجب ألا يكون المسجلين من أصحاب الأملاك العقارية أو الزراعية وكذلك ليس لديهم سيارات فارهة.

يكون من الموجودين بشكل مستمر بالمملكة ولا يكون معتاد الخروج منها لفترات طويلة.

يتم التقديم والتسجيل على الرابط المخصص لذلك بالرقم المدني للمواطن.

يقوم بالالتزام بصحة البيانات المقدمة ويقر بذلك.

هل تنزل المساعدات المقطوعة قريبا

يتابع الآلاف من مرتادي موقع الاستعلام عن المقطوعة التعرف على موعد نزول المبالغ المخصصة لهم وهل تم قبول طلباهم، والحقيقة أن الوزارة توقفت عن الإعلان عن أي مبالغ نزلت في حسابات المستفيدين طوال العامين الماضيين، بالرغم من الانتظام في صرفها بالسنوات الماضية، وكان المواطنين يترقبا الإعلان عن مواعيد الصرف مع اقتراب شهر رمضان، ويترقب الجميع شهر رمضان المقبل ويتم متابعة أخبار نزول مبالغ المقطوعة وقبول طلباتهم، ويمكن الاتصال والاستعلام عبر رقم 19911.

كيفية الاستعلام عن طلب نزول المساعدات المقطوعة 1443