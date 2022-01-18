نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية، حيث يقوم ولي عهد المملكة العربية السعودية بتولي برنامج المساعدات الخيرية برنامج سند، حيث يعتبر هذا البرنامج من أ÷م البرامج الحكومية الجديدة التي تم تدشينها كأحد المبادرات الاجتماعية الغير الربحية مع التعاون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، ويقوم برنامج سند باختيار عدد من الأفراد الذين يعانون من بعض المشاكل المعيشية وعدم المقدرة علي الزواج، حيث يقدم لهم البرنامج دعم نقدي يتم صرفه كمساعدة من الدولة من أجل الوقوف بجوار المواطنين الأكثر احتياجاً، ويتم تسجيل طلب مساعدة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية بعد ضرورة توافر عدد من الشروط التي يجب توافر في جميع الأفراد المتقدمين للتسجيل، وسوف نوضح شروط التسجيل في برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية.

ما هي مساعدات برنامج سند الاجتماعي؟

تقدم المنصة الاجتماعية لبرنامج سند عدد من المساعدات المالية التي يمكن للمواطنين التقديم بها، ومن الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج ما يلي:

المواطنين الأكثر فقراً والأسر المتعففة.

أصحاب الديون المتعثرة من مواطني المملكة.

أصحاب الأمراض المزمنة الذين ليس لديهم قدرة مالية علي العلاج.

المواطنين المقبلين علي الزواج من امرأة سعودية.

متطلبي الرعاية النسائية.

الأرامل والمطلقات والأيتام.

ما هو مبلغ برنامج سند الاجتماعي؟

خصص برنامج سند الاجتماعي مبلغاً من المالي مقداره 20.000 ألف ريال يتم صرفه للمواطنين المقبلين علي الزواج وليس لديهم القدرة علي تولي نفقات الزواج الخاصة بهم، وبعد الحصول علي مبلغ المساعدة من البرنامج لا يتم سداد أي رسوم إلى برنامج سند القائم علي الصرف، بل كل ما هو ما مطلوب هو ضرورة توافر شروط الصرف التي يوفرها البرنامج، وتقديم جميع المعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة عند التسجيل في البرنامج حتي يتم قبول التسجيل بطريقة صحيحة.

ما هي شروط التسجيل في برنامج سند الاجتماعي بالمملكة؟

يضع برنامج سند عدد من الشروط العامة للتسجيل في البرنامج الخاص به، وتسري هذه الشروط علي جميع الأفراد الراغبين في التسجيل للحصول علي المعونة المالية، ومن أبرز هذه الشروط فيما يلي:

المتقدمين للبرنامج يجب أن يكونوا سعوديين فقط.

عمر الزوج يجب أن لا يقل عن 21 عام وكذلك عمر الزوجة يجب ألا تقل عن 18 عام.

أن لا تتعدي القيمة الإجمالية لمهر الزوجة المُقدم للزوجة عن مبلغ 50.000 ريال.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولي للشخص المتقدم للحصول علي دعم البرنامج.

أن لا يتعدى دخل الزوج الشهري عن مبلغ 4.000 ريال سعودي.

المرور من دورة الوعي المالي المخصصة من جانب البرنامج.

طريقة التسجيل في برنامج سند الاجتماعي

يستطيع أي مواطن يري أنه يحتاج الي مساعدة من جانب ولي عهد المملكة، فيجب عليه القيام بتسجيل طلب شخصي من أجل التقديم في برنامج سند القومي للمواطنين بالمملكة، علي أن يتم التسجيل بهذه الخطوات: