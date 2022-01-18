البنك الأهلي الإسلامي شروط الحصول على التمويل المميز من البنك وماهو مبلغ التمويل

البنك الأهلي الإسلامي في المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من التمويلات وفي الفترة الراهنة يقدم تمويل شخصي فوري، وهذا التمويل يستطيع كل من يحصل عليه أن يحقق كل ما يريده من متطلبات شخصية أو زواج أو مطالب الأبناء وغيرها من الإحتياجات الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يعطي التمويل خلال فترة صغيرة جدًًا لا تذكر قدرها نصف ساعة فقط لا غير ويعتبر البنك الاهلى السعودى هو ثانى أكبر بنك فى المملكة العربية السعودية بعد بنك الراجحى ويعمل البنك على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى تعاملات حيث يعتبر من البنوك الاسلامية بعد بنك فيصل الاسلامى بالمملكة

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي.

الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على تمويل من البنك الأهلي 18 عام. يشترط أن آخر دفعة من القرض تستحق السداد يجب ان يكون الحد الأقصى لعمر مسدد القرض ستين عام. المبلغ الذي يقوم البنك الأهلي بتمويله يبدأ من 5000 ريال سعودي حتى مليون ونصف ريال سعودي ليس أكثر من ذلك. تمويل البنك الأهلي الإسلامي يستفيد منه كلًا من المواطن السعودي وكذلك المقيم في المملكة العربية السعودية. شرط أساسي للحصول على التمويل تحويل الراتب إلى البنك. في حال الحاصل على التمويل مواطن سعودي يجب أن يكون دخله الشهري 3000 ريال سعودي. أما بالنسبة للشخص المقيم لقبول طلب التمويل يجب أن لا يقل دخله الشهري عن 4000 ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي الإسلامي.