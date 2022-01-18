باقات سوا بوست وسوا بوست بلس للمكالمات و الانترنت 2022 من شركة الإتصالات السعودية

تتعدد الخدمات والباقات المقدمة من أنظمة سوا في المملكة العربية السعودية ومن بين العديد من الانظمة يوجد نظام يسمى بسوا بوست 160 وتعتبر هذه الخدمة خدمة اقتصادية ومناسبة للعديد فهي تتميز بأسعارها المنخفضة والملائمة للجميع، ولكن للإنتفاع من هذه الخدمة يشترط أن يشارك العميل في أي خدمة أخرى من خدمات الإتصالات في المملكة العربية السعودية.

معلومات تفصيلية عن باقة سوا بوست 160.

شركة الاتصالات السعودية تقدم الكثير من الباقات لعملائها من بينها باقة سوا بوست 160 وهذا من أجل العملاء الذين يشاركون في العديد من الخدمات لشركة الاتصالات ولكن بسعر منخفض وملائم، ويتم حساب الرصيد عند إجراء مكالمة قدرها ثلاثين ثانية وكذلك الانترنت عند كل 100 كيلو بايت يتم سحب جزء من الرصيد الخاص بالعميلن ومن الممكن الاشتراك عبر باقات سوا 160 من خلال مايلي:

يتم الاشتراك في الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية محتواها رقم 7160 ويتم ارسال الرسالة إلى رقم 900. بعد القيام بارسال كود تقوم شركة الإتصال بإرسال رسالة للعميل للتأكد من الإشتراك في الباقة.

طرق الإشتراك في باقة سوا 160.

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي التابع لشركة الإتصالات السعودي. يقوم العميل بالضغط على الزر الأيمن العلوين ومن ثم يقوم العميل باختيار تبويب Mystc من بين الخيارات المتاحة. من ثم يقوم العميل باختيار اللغة التي من خلالها يقوم بإكمال خطوات الإشتراك في الباقة. يقوم العميل بكتابة كل البيانات المطلوبة منه عبر الموقع حتى يصل إلى الحساب الخاص به عبر موقع الإتصالات السعودي. من بين الخيارات المتاحة يقوم العميل بالنقر على خيار باقة سوا بوست 160 والقيام بشحنها. يتم القيام بدفع تكلفة الباقة من خلال الطريقة المناسبة للعميل للقيام بالدفع، بعد هذه الخطوات يتم الاشتراك في الباقة من خلال الموقع.

وتعمل الشركة السعودية للاتصالات أس تى سى على خدمة عملائها فى المملكة العربية السعودية عبر تقديم عروض مخصصة لهم تغطى كافة الاحتياجات الخاصة بهم مع تقديم عروض وخصومات تنافس الشركة الاخرى فى سوق الاتصالات السعودى