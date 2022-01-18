جمعية البر الخيرية 1443 خطوات التسيجل فى منصة الجمعية للحصول على المساعدات المالية

جمعية البر الخيرية تعتبر من أشهر الجمعيات الموجودة في المملكة اعربية السعودية والتي تتسارع على فعل الخير وتتسابق عليه، وتقوم بمساعدة كل من ضاقت به الحياة ومد يد العون والمساعده له تساعد الأسر حتى تقدر على تكبد الحياة والعيش عيشة أفضل وتساهم في رفع الحمل عنهم، ولصدق وأمانة الجمعية قامت بوضع الكثير من الشروط وإيضاحها لكبل من يطلب استحقاق أي مساعدة من الجمعية.

مايجب معرفته عن جمعية البر الخيرية.

كل المساعدات التي يتلقيها المحتاجين هي عبارة عن ذكاة أموال، فيشترط على من يأخذها أن يكون مستحق. يشترط على المتقدم للحصول على دعم من الجمعية أن يكون ليس له أي متلكات أو مصدر يجلب له الدخل. يجب المتقدم للحصول على معونة من الجمعية أن يكون متواجد في نفس المدينة التي بها مقر الجمعية. في حال كان مستحق المساعدة أكرمه الله وأصبح له دخل خاص به يجب عليه التنازل عن تلك المساعدات من أجل من يستحقها. يشترط على الشخص المتقدم أن لا يكون سبق التقدم له من قبل ويكون معه مستند يوثق ذلك، كما ينبغي عليه أن يقوم بالتصديق من خلال ورقة تثبت صحة كل المعلومات التي قدمها.

شروط جمعية البر والتقوى للحصول على المساعدات.

يشترط على المتقدم أن يكون مواطن سعودي. يشترط إقامة المتقدم في نفس مدينة الجمعية أي يتواجد في الرياض. الحد الأدنى للتقديم والحصول على مساعدات من قبل جمعية البر الخيرية خمسين عامًأ وأكثر. يدخل في بند الإستثناءات الشخص العاجز يكون مستحق لنيل المساعدات من قبل الجمعية دون النظر إلى سنه. يشترط وجود حساب بنك خاص بالمتقدم. لا يتم قبول طلب إلا إذا كان صاحب الطلب مسؤل عن أسرة.

التسجيل فى منصة الجمعية

وتعمل الجمعية على تلقى طلبات الحصول على الدعم من خلال منصة جمعية البر الخيرية وهى المنصة السعودية الاولى فى تلقى التبرعات وطلبات المساعدة عبر الانترنت وذلك من خلال الرابط الخاصة بموقع جمعية البر الخيرية عبر الانترنت