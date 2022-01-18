نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات رخصة الممارسة المهنية 1443 خطوات التسجيل للحصول عليها عبر هئية تقويم التعليم السعودى في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوع هام جدًا بصفة خاصة لدى المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية خاص بالقيام باختبار للحصول على رخصة خاصة لمهنة المعلمين، وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين تفيد كل معلم ليصبح قادر على ممارسة مهنته وهذه المبادرة تم إطلاقها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرص أمام المعلمين لمزاولة المهنة عن طريق التسجيل في الإختبار للحصول عليها.

ويتم اجراء الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال الموقع وذلك من أجل قياس مدى قدرتهم على العطاء فى العملية التعليمة والارتقاء بمستوى الطلاب السعوديين

الطريقة التي يتمكن المعلمين والمعلمات من خلالها الحصول على رخصة مزاولة المهنة.

يتم التوجه من خلال الإنترنت للتسجيل على اختبار الحصول على رخصة مزاولة المهنة عن طريق الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس، ولكن لقبول التسجيل ينبغي توافر العديد من الشروط منها:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على كل المؤهلات العلمية المطلوبة للقيام بالإختبار.

الإختبار عبارة عن مستويات وكل مستوى متاح يجب أن يكون للمعلم أو المعلمة المتقدمة له عدد سنوات خبرة ملائم لمستوى الإختبار.

يجب على المتقدم ان يتخطى امتحان الرخصة المهنية بنجاح خلال العام وكذلك التربوي.

المواعيد التي تم تحديدها من قبل هيئة التقويم والتدريب السعودي للتسجيل في الإختبارات.

تم الإفصاح من قبل هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية عن المواعيد الخاصة بإجراء امتحانات لكافة المعلمين باختلاف أعمارهم وخبراتهم ويكون التسجيل من خلال موقع المركز الوطني قياس، وبالفعل تم البدء في الإختبارات من يوم الإثنين الذي يوافق 29 من الشهر الجاري وتنتهي تقريبًا في اليوم السابع من شهر ديسمبر القادم، وهذه الإختبارات تساعد المتقدمبين خلالها في الحصول على وظائف في مجال التعليم وكذلك سد العجز في قطاع التربية والتعليم وهذه الغختبارات تحدد وفقًا لمعايير وقواعد وشروط معينة يجب الإلتزام بها ومن خلال هذا الإختبار يتم تقرير مزاولة الكهنة اذا كان الشخص ممارس أو خبير بناء على خبراته.