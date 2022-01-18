كيفية إسقاط أقساط القروض إلكترونياً من مصرف الراجحي الشروط ورابط التقديم

كثرا من المواطنين يمرون بظروف مالية متعثرة قد تطول وقد تنتهي بسرعه وعندما يكون التعثر فى سداد باقي أقساط قرض الراجحي فهنا تكون المشكلة، ولكن مصرف الراجحي وضع عدة شروط لكي يسقط باقى سداد أقساط لعملائه وهو ما نوضحه بالتفصيل داخل المقال وكيفية التقديم لإسقاط باقي الأقساط، حيث يعتبر مصرف الراجحي في المملكة من أهم المؤسسات المصرفية حيث أنه يوفر العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة ومنها تقديم التمويل إلى الشركات والأفراد أيضاً بالإضافة إلى توفير إمكانية فتح حساب ادخار ومن أهم ما يميز مصرف الراجحي السعودي أن جميع التعاملات متوافقة مع تعاليم الإسلام والشريعة، ويقدر أيضا الظروف التي يمر بها عملائه حيث يوفر بنك الراجحي إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية للأشخاص الحاصلين على القروض وذلك من خلال تقديم طلب إعفاء أو الإعفاء من تسديد أقساط القرض إلى بنك الراجحي في حالات الوفاة أو تعرض صاحب القرض إلى العجز عن السداد، ومن مزايا مصرف الراجحي ايضا انه يقدم العديد من التمويلات ومنها التمويل الشخصي أو التمويل العقاري بالإضافة إلى تمويل الشركات والمؤسسات.

كيفية إسقاط أقساط القروض إلكترونياً بالخطوات من مصرف الراجحي:

لكي يتم اسقاط سداد القروض لمصرف الراجحي يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

الاوراق والمستندات المطلوبة لإسقاط أقساط القروض من مصرف الراجحي: