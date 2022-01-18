منصة مدرستي التعليمية والمهام التي تقوم بها وكيفية التسجيل وطرق التواصل مع الدعم الفني

تقدم منصة مدرستي العديد من المهام المختلفة والمفيدة والتي لها من الأهمية في هذا الوقت بالذات يجعلها من أهم المنصات الالكترونية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين والطلاب وأولياء الامور والمعلمين بعد إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا والمتحور أوميكرون من خلال التواصل مع الطلب ومعلمينهم وإدارة المدرسة عن طريق منصة مدرستي وهو ما نوضحه داخل المقال بالتفصيل، حيث أن منصة مدرستي تمكن الطلاب من معرفة المناهج التعليمية ومواعيد الامتحانات والنتائج الخاصة بالطلاب وكافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب طوال العام الدراسي وجاءت تلك المهمة من وزارة التعليم السعودية لمنصة مدرستي في إطار الحرص على صحة الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك متابعة أنشطة الطلاب والامتحانات والنتائج وكذلك متابعة أولياء الأمور لمعرفة مستوى ابنائهم من خلال منصة مدرستي.

المهام التي تقوم بها منصة مدرستي:

تقوم منصة مدرستي بعدة مهام واهمها مايلي:

أشارت المنصة إلى إنه تضم العديد من المهام التي ومن أهمها إمكانية الطلاب في معرفة الدروس المقررة وفقاً لآخر التعليمات الصادرة من قبل وزارة التعليم

تم إضافة مهمة شرح الدرس من قبل المدرس بعد الإعلان عن تعليم عن بُعد العام الماضي وفقاً لإرشادات المدرسة التي تحددها.

وتقوم منصة مدرستي حيث يمكن استخدامها من المدرسين الذين أصيبوا بفيروس كورونا ولم يستطيع على الذهاب إلى المدرسة أثناء فترة مرضهم.

إمكانية الرد على كافة الأسئلة الصادرة من قبل الطلاب وكذلك مهم الأسئلة التي تفيس قدرة الطلاب على الدراسة.

تقوم منصة مدرستي بتقديم وتوفير خدمة شرح المنهج بشكل وافي لمختلف المراحل الدراسية داخل المملكة من المرحلة الابتدائية حى الثانوية.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية:

يمكن التسجيل في منصة مدرستي من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.

ثم يتلوها خطوة تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم نقوم بالدخول إلى من أجل العودة إلى المدرسة والضغط على اتصال.

ثم عليك بكتابة وملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

ثم يتم كتابة وإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له ثم النقر على إرسال.

وفي الختام يجب إدخال الرمز التحقق الذي تم إرساله إليك من خلال هاتفك برسالة مرسلة.

الطرق المختلفة للتواصل والاستفسار مع الدعم الفني لمنصة مدرستي:

هناك عدة طرق للتواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي وهي كالتالي: