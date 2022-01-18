نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط المطلوبة وتكلفة ورسوم إستخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج بعض المقيمين بالمملكة لإستخراج رخصة قيادة سعودية، حيث تعتبر بالنسبة لهم وأعمالهم بالمملكة ذات أهمية كبيرة لشغلهم لإتمام عملهم الملحقين به بالمملكة، فهو مطلب أساسي للكثير منهم ولذى قبل التفكير بقيادة مركبة في المملكة، ذلك أن الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر تنص على أحكام مشددة وعقوبات مغلظة في حال مخالفة هذه الأنظمة وخاصة للمقيمين، والتي تصل في بعضها إلى حد الترحيل النهائي عن المملكة ، ولذلك يجب للراغبين فى استخراج رخصة قيادة ان يكون ملما بقوانين المملكة وعقوبات مخالفة السير بالمركبات قبل اجادته لقيادة المركبة، ومن خلال مقالي سوف اوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة القيادة وكذلك الرسوم المقررة على رخصة القيادة وكذلك نوضح بداخل المقال الرسوم المقررة على برنامج التدريب لاجتيازه قبل التقدم لاستخراج رخصة القيادة.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين:

لاستخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط ان لا يقل عمر المقيم طالب الحصول على رخصة القيادة عن 18 عامًا.

يشترط على المتقدم أن يكون سجله خالٍ من ملاحظات أمنية، أو ممارسات مخلة بالآداب العامة.

يشترط على المتقدم اجتياز الفحص الطبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة لذلك.

كما يشترط على المتقدم أن تكون هوية الإقامة الخاصة به سارية المفعول.

يشترط على المتقدم التسجيل في إحدى مدارس تعليم القيادة المعتمدة داخل المملكة.

يشترط على المتقدم أن يكون جواز سفر المقيم المتقدم ساري الصلاحية .

يشترط فى المتقدم النجاح في اختبار القيادة.

يشترط في المتقدم سداد رسوم إصدار الرخصة.

يشترط في المتقدم تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

كما يشترط وجود شرط إضافي في حال الرسوب بالاختبار العملي، وهو خضوع المتقدم قبل إعادة الاختبار لساعات تدريبية لمدة 4 ساعات إضافية، وفي حالة رسوبه للمرة الثالثة فإنه يلزم بإعادة برنامج الدروس كاملا من البداية.

كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين:

لكي يتمكن الفرد من الحصول على الرخصة بدون أي متاعب من خلال اتباع الخطوات الخاصة باستخراج رخصة قيادة سعودية من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

اولا: القيام بحجز موعد في إدارة المرور السعودية وذلك من خلال الدخول على منصة ابشر من خلال اتباع هذه الخطوات التي نشرحها لكل متابعينا وهي:

الدخول على رابط منصة ابشرافراد.

ثم تقوم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الإقامة وكلمة المرور.

يقوم الشخص المستعلم باختيار الموعد المناسب وتحديد الجهة.

يتم بشكل تلقائي الانتقال إلى صفحة خدمة المواعيد.

وبعدها يتم اختيار حجز موعد جديد.

التأكد من تحديد المربع الخاص بالخدمة

تظهر بشكل تلقائي أسماء المدارس التي يمكن اختيار واحدة بها واجتياز الاختبار أو نجح به.

يقوم الشخص بتحديد الموقع بالتاريخ والموعد

ثم يلها في الصفحة التالية تظهر تفاصيل الحجز ، انقر على تأكيد الحجز.

التأكد من طباعة تذكر الحجز والاحتفاظ بها.

الأوراق المطلوبة عند التقديم

مطلوب تقديم نسخة عن تقرير النجاح في الفحص الطبي.

ثم نموذج طلب من مدرسة تعليم القيادة.

وكذلك صورة عن الإقامة سارية المفعول.

ضرورة تقديم بطاقة رخصة القيادة في حالة وجودها معه

مطلوب تقديم الهوية الوطنية للكفيل أو نسخة عنها.

وكذلك مطلوب صورة عن جواز السفر.

مطلوب إيصال تسديد الرسوم.

مطلوب تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء أو زرقاء مقاس 4*6

مطلوب تذكرة حجز الموعد.

مطلوب تقديم ملف (حافظة أوراق) خاص بالأوراق المذكورة.

الرسوم المطلوب دفعها لبرنامج القيادة التدريبي لـ استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين:

من الجدير بالذكر أن إدارة المرور قد قامت بفرض بعض التعليمات من أجل استخراج رخصة قيادة سعودية، فمن الضروري الخضوع للبرنامج الذي يتعلق بقيادة التدريبي سواء كان علمي أو نظري، وهذا خلال فترة محددة تبدأ من 10 أيام حتى 3 أشهر، ونوضح من خلال هذا المقال الرسوم التي يمكن دفعها نتيجة قضاء قيادة التعليم وهي: