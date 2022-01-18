تحديث صك يدوي إلى صك الكتروني من البداية حتى طباعة الصك

خلال تلك الفترة تداول ف المملكة العربية السعودية القيام بتغيي كافة الصكوك القديمة للمواطنين إلى صكوك إلكترونية لمواكبة التطور السائر في البلاد، وهذه الصكوك عبارة عن أوراق مالية من خلالها يثبت أن مالكها يمتلك أشياء سواء كان سيارة عقار وغيرها واليوم نعرض عليكم كل التفاصيل الخاصة بتحويل تلك الصكوك إلى صك إلكتروني بمنتهى السهولة.

طريقة تغيير الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية.

التوجه إلى منصة ناجز من خلال الإنترت وتلك المنصة خاضعة لإشراف وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. تظهر صفحة على الموقع من بين الخيارات المتاحة يتم الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية، ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على تبويب تحديث الصكوك الورقية. بعد ذلك تظهر صفحة بها العديد من الخيارات يقوم المستخدم بالنقر على الحصول على الخدمة، ومن ثم النقر على موافق بعد قراءة كافة الشروط التي تعرض على الصفحة. يتم التسجيل عبر نفاذ عن طريق الهوية أو من خلال تسجيل كلمة السر. تظهر على الموقع صفحة يقوم المستخدم من خلالها بكتابة كل البيانات المطلوبه، وتصل رساله نصية عبر الجوال ويتم تسجيل الكود المرسل خلال الموقع. ومن ثم يضغط المستخدم على متابعة، ومن ثم اختيار طلب جديد من خلاله يتم كتابة كل البيانات المطلوبة. يتم رفع صورة للصك وتكون دقيقة وواضحة عبر الموقع. ومن ثم يتم النقر على إرسال لكاتب العدل بعد التأكد من دقة وصحة كافة البيانات التي تم تسجيلها عبر الموقع. بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على متابعة الإرسال.

الشروط اللازمة للحصول على صك إلكتروني.

وهناك شروط خاصة من أجل القيام بتلك العملية المهمة وهى على النحو الاتى فى السطور الموضحه بالاسفل