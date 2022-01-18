نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عبر توكلنا Madrasati 2022 – 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة على تقديم كل الخدمات التعليمية المتاحة لكل الطلبة والطالبات داخل جميع المدارس، وعبر التسجيل في منصة مدرستي والاستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة بها، كما تقدم الوزارة خدمات إلكترونية متاحة عبر شبكة الإنترنت، وقد وفرت مدرسة افتراضية تأتي لكل طالب على حدى من داخل منزله، الأمر الذي حفظ سلامة جميع الطلاب من عدوى فيروس كورونا، وكان له عامل كبير في الحفاظ على الأمن الصحي والاستقرار العامـ نقدم في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية Madrasati 2022 ، ليقوم كل طالب بالحصول على حقوقه التعليمية كاملة، وفقًا لأحد القنوات المستخدمة في مجال التعليم عن بعد، تابع للمزيد من التفاصيل.

منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد

يجب على كل طالب إنشاء حساب شخصي له على منصة مدرستي، يسجل فيه بياناته الخاصة واسم المدرسة والمنطقة التي ينتمي لها، كما تضم منصة مدرستي ملفات لكل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية المختلفة من مرحلة الابتدائية حتى الثانوية ومرورًا بالمرحلة المتوسطة.

منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها حكومة المملكة على الإطلاق، حيث قامت بالربط بين المعلم والتلميذ مباشرة، وتقديم عدد من القنوات المتخصصة التي توفر أحدث الطرق المبتكرة في التعليم عن بعد، لضمان توصيل أكبر قدر من المعلومات إلى التلميذ.

كما تقدم المنصة فيديوهات شرح لجميع وحدات المنهج الدراسي لكل الصفوف الدراسية.

أيضًا تقدم المنصة الواجبات المنزلية لكل صف، وتعرض جداول الامتحانات، وأهم الملاحظات والإرشادات الخاصة بذلك.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عبر توكلنا

حتى يتمكن الطالب من التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا من خلاله الجوال الخاص به، يجب عليه اتباع الخطوات التالية تباعًا: