بالتعليم نحيا .. خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية السعودية 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 2022 هي تلك الخطى التي من خلالها يتمكن الطالب السعودي من الاستفادة من كافة خدمات التعليم الرقمية عبر منصة التعليم عن بعد المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وتعد منصة مدرستي هي واحدة من بين الطرق الجديدة عبر شبكة الإنترنت للتعليم أون لاين والتي تم اعتمادها منذ بداية جائحة الوباء المستجد، والتي تم استخدامها في مجال التعليم عن بعد، والتي ظهرت أهميتها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي فرض على الجميع التزام المنازل، وعدم الاختلاط، وتجنب التواجد في تجمعات كثيرة العدد، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد

قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء منصة مدرستي التعليمية، لتكون بمثابة مدرسة وهمية على الإنترنت، يتواصل فيها كل أفراد العملية التعليمية، بداية من ولي الأمر والطالب والمعلم ومديري المدارس، كل في وقت واحد.

كما تقدم المنصة دروس تعليمية لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم الخدمات التعليمية لجميع الطلاب الملتحقين بمدارس المملكة دون تعطل.

خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

في السطور التالية نستعرض طريقة تسجيل وإنشاء حساب لطالب جديد في منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أدخل على رابط منصة مدرستي التعليمية.

ثم اضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ثم سجل رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك أكتب الرمز المرئي المكتوب في الشاشة.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

عليك تعبئة جميع بيانات الطالب بدقة شديدة لتجنب حدوث أخطاء وهذه البيانات كالتالي:

الاسم كاملا، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، حالة الملف، رقم الجوال، حدد الجنس، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي، تحديد الجنسية.

بعد مراجعة جميع البيانات السابقة جيدًا، اضغط أيقونة تأكيد الحساب، وبذلك تكون انتهيت من مهمة تسجيل طالب مستجد في منصة مدرستي التعليمية، ليستفيد من كل مميزات مدرستي.

رقم الاتصال بدعم منصة مدرستي

وفرت إدارة منصة مدرستي طريقة أخرى للحصول على مساعدات مباشرة عن طريق التواصل مع القائمين على الإدارة.

حيث يستطيع ولي الأمر أو الطالب الاتصال بالرقم التالي 920033988 وطرح الاستفسار المطلوب، وتقديم الأسئلة وتلقي الإجابات المناسبة بخصوص حسابات كل الطلبة.