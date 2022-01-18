خطوات الإستعلام عن تفاصيل تأشيرة الدخول والخروج في المملكة العربية السعودية

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الهامة للمواطنين السعودين وغيرهم من الوافدين المقيمين، من بينها خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، حيث يتم تحديد الدخول والخروج من المملكة عن طريق تلك التأشيرة لهذا تعد هذه الخدمة من الخدمات الهامة التي يحتاجها الكثيرون حيث إهتمت وزارة الداخلية السعودية بتوفير تقديم هذه الخدمة إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد اللازم لمعرفة تفاصيل التأشيرة.

كيفية الإستعلام عن تفاصيل تأشيرة الدخول والخروج

يوجد العديد من الطرق لكيفية الإستتعلام عن صلاحية تأشيرة الدخول والخروج للملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر، حيث يمكن الاستعلام عن التأشيرة عن طريق رقم الإقامة وكذلك يمكن الاستعلام عن طريق رقم الهوية، ولكل منهم الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستعلام بنجاح.

خطوات الاستعلام عبر أبشر عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية

يستطيع المواطن معرفة صلاحية تأشيرة الدخول والخروج من خلال رقم الهوية ويقصد برقم الهوية هو رقم هوية الكفيل أو الشخص المستضيف له، ويتم هذا من خلال الخطوات التي سنوضحها فيما يلي:

الدخول للرابط الخاص بمنصة أبشر السعودية.

إختيار خدمات الأفراد من الخدمات المتاحة ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به وكذلك رقم الهوية.

يقوم الموقع بإدخال رمز التحقيق عبر الهاتف الجوال برسالة قصيلرة يجب أن يتم كتابته في المكان المخصص له بطريقة صحيحة.

ثم قم بالنقر على حقل استعلامات إلكترونية الموضح بالشاشة، وإختيار منه الجوازات من بين الخيارات المتاحة.

يتنقل الموقع بعد هذا الإجراء لإستكمال خطوات الاستعلام عن طريق إدخال البيانات اللازمة.

من بين البيانات اللازمة كتابة رقم هوية الكفيل بالإضافة لرقم رخصة الإقامة الخاصة بالمواطن الذي يرغب في الاستعلام عن التأشيرة.

وأخيراً قم بالضغط على “عرض” حتى تظهر كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة ومعرفة مدى صلاحيتها.

الشروط اللازمة لتمديد تأشيرة الدخول والخروج عبر منصة أبشر

هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع الكفيل تمديد التأشيرة الخاصة بالعامل حتى يكون دخوله البلاد شرعياً، كما سنوضح فيما يلي ماهي تلك الشروط: