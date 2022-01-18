موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد 1443 الموارد البشرية

ينتظر المسجلين خلال شهر ديسمبر الماضي فى برنامج معاش الضمان الاجتماعي المطور فى السعودية إعلان موعد صرف الدفعات المالية الخاصة بهم ووضعها فى حسابتهم البنكية، وذلك بعد تلقيهم رسائل عبر هواتفهم تفيد بقبولهم فى معاش الضمان الاجتماعي، ووفقاً لتصريحات وزارة الموارد البشرية فأن صرف الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد شهر من عملية التسجيل، لذلك فمن المقرر صرف الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد فى شهر ديسمبر الماضي خلال شهر ينناير الجاري، كما أن إيداع المبالغ فى حسابات المستفيدين يكون بعد أسبوع من تلقيهم رسالة القبول.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد

فقد أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط التي أكدت على ضرورة الالتزام بها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، تلك التي جاءت من أبرزها:

الضمان الاجتماعي المطور يصرف لأصحاب الجنسية السعودية. يستثني من شرط الجنسية الزوجات الغير سعوديين والمتزوجين من مواطن سعودي الجنسية. الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء سعوديين الجنسية. أصحاب الاعاقة الذهنية أو البدنية. يشترط تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي المطورز تقديم الأوراق التعليمية والصحية الخاصة بأفراد الأسرة. ألا يقل الدخل الخاص بالأسرة عن الحد الأدني المحتسب للمعاش والذي حددته الوزارة بقيمة 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد فى الأسرة. يشترط تطبيق برنامج التدريب الخاص بالقادرين عن العمل من أفراد الأسرة. يشترط أن يكون المستفيد غير مقيم فى أحد دور الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد

المقصود هنا بالمسجلين الجدد المسجلين فى شهر ديسمبر الماضي لعام 2021، فمن المقرر صرف دفعة المعاش الضمان الاجتماعي المطور لهم خلال شهر يناير الجاري، وبعد تلقيهم رسائل القبول عبر هواتفهم الخاصة فينتظر فى القريب العاجل وضع المبالغ المالية فى حسابتهم البنكية، ويتم تحديد مبالغ معاش الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأحتياجاتها الأساسية والدخل الشهري لها.

أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير الجاري وذلك للمسجلين الجدد، وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.