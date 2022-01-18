خطوات الأستعلام عن رسوم مكتب العمل الجديدة والخدمات الذي يقدمها

يوفر مكتب العمل تقديم جميع الخدمات للعمالة المتواجدة في الأراضي السعودية عن طريق تقديم الرعاية اللازمة لكافة مصالحهم، ومع تزايد دخول العمالة الوافدة للأراضي السعودية أصدرت وزارة العمل بعض القوانين الجديدة للحد من هذه الزيادة، كما تساهم القوانين الجديدة على سير إجراءات العمل بطريقة ميسرة، كما تحرص المملكة العربية السعودية على إتمام جميع المعاملات في المؤسسات إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد والحصول على الخدمات من خلال خطوات بسيطة وأثناء التواجد في أي مكان.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل للمواطنين

يستطيع المواطنين من خلال مكتب العمل تغيير المهنة.

يقدم مكتب العمل خدمة معرفة تاريخ إنتهاء إقامة العامل في الأراضي السعودية.

يتم نقل كفالة العامل الوافد للأراضي السعودية عن طريق مكتب العمل.

يحدد مكتب العمل التاريخ اللازم لتجديد رخصة العمل.

إمكانية معرفة البيانات الخاصة بموظف وافد من خلال رقم الإقامة الخاص به.

كما يتم الإستعلام عن وافد هارب للأراضي السعودية من خلال مكتب العمل.

خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل الجديدة

يمكن الإستعلام عن رسوم مكتب العمل الجديدة إلكترونياً عن طريق بعض الخطوات كما سنوضح فيما يلي:

أولاً الدخول المباشر عبر الرابط الخاص بموقع وزارة التنمية الإجتماعية.

إختيار دليل الخدمات من الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التنمية الإجتماعية.

قم بإختيار خدمة تجديد الرخصم من بين الخدمات المتاحة، ثم إستكمال خطوات التسجيل عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة مثل رقم الإقامة ورقم العامل، ورقم الحدود.

يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف تتضمن رمز التحقيق يرجى إدخاله بطريقة صحيحة ثم النقر على كلمة “بحث”.

ينتقل الموقع لصفحة جديدة تتيح معرفة البيانات الخاصة حول رسوم مكتب العمل الجديدة، ثم يتوجه المواطن لمكتب العمل للتسديد.

الأشخاص المعفاة من رسوم مكتب العمل الجديدة