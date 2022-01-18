خطوات حجز لقاح كورونا للاطفال من سن 5 إلى 11 عبر تطبيق توكلنا في السعودية

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عمر شويل - جدة منذ أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن بدء حجز لقاح كورونا للأطفال الذي يبدأ عمرهم من 5 سنوات حتى 11 سنه، ولذلك بدأ جميع أولياء الأمور بالبحث عن طريقة حجز اللقاح ولهذا وضحت الوزارة طريقة التقديم وهي من خلال تطبيق توكلنا، حيث أصبح تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات التي يمكن من خلاله الحصول على العديد من الخدمات حيث أصبح العديد من السعوديين الذين يقومون بتحميل التطبيق على الجهاز الشخصي للاستمتاع والحصول على كافة الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا.

خطوات حجز لقاح الأطفال من سن 5 سنوات حتى 11 سنة عبر تطبيق توكلنا

لقد وضعت وزارة التعليم السعودية طريقة التقديم لحجز اللقاح للأطفال السعوديين الذين يتراوح عمرهم من 5 سنوات حتى 11 سنه، وهذا الحجز يتم من خلال تطبيق توكلنا سواء بتحميل التطبيق على الجهاز أو من خلال منصة توكلنا، وطريقة الحجز هي:

أولاً قم بالدخول إلى المنصة الالكترونية لتطبيق توكلنا.

ثم بعد ذلك سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات في الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر على الخدمات.

سيظهر أمامك بعض الخدمات قم بالضغط على لقاح كورونا.

بعد ذلك قم بتحديد إذا كانت مستفيد أو تابع.

قم بعد ذلك بتحديد حجز موعد لقاح كورونا.

سيظهر أمامك مجموعة من التساؤلات الصحية عن حال المتقدم قم بالإجابة على كافة هذه الاسئلة لكي يتم استكمال طلب الحجز.

قم بتحديد أقرب مركز تطعيم قريب منك.

ثم قم بتحديد الموعد و اليوم المناسب لك لتلاقي لقاح كورونا.

ثم قم بتحديد الموعد و اليوم المناسب لك لتلاقي لقاح كورونا. بعد ذلك قم بالضغط على تأكيد الحجز.

حجز لقاح كورونا للاطفال في السعودية

من أكثر الموضوعات التي يتساءل عنها ملايين الأسر السعودية هو بدء حجز لقاح كورونا للأطفال حيث أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت ببدء حجز اللقاح للأطفال الذين يتراوح عمره من 5 سنوات حتى 11 سنه، وأكدوا على أن اللقاح آمن جداً على الأطفال ولا يوجد له اضرار عليهم لهذا ينصحون جميع الآباء والأمهات بسرعة حجز اللقاح للأطفال.

كما أوضحوا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتلقي الجرعة الأولي من فيروس كورونا، وبدأ في المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس الموافق 1 من جمادي الآخر 1443ھ أي 13 يناير 2022 م.