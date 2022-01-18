رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور  sbis.hrsd.gov.sa ورقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور، تم اطلاق الرابط الخاص بالتسجيل في النظام الجديد من خلال المنصة الخاصة بالضمان الإجتماعي المطور الذي يتاح من خلاله التأكد من بيانات المتقدمين ومعرفة الفئات المستحقة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني sbis.hrsd وذلك القرار جاء بعد التصريح الرسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية التسجيل في النظام الجديد للضمان الاجتماعي، لذلك نجيب عن بعض التساؤلات الهامة المتعلقة بالضمان الإجتماعي في مقالنا اليوم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور

أن كل فرد يستطيع التسجيل في نظام الضمان الإجتماعي من خلال المنصة الخاصة بالضمان الإجتماعي المطور1443 وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها ثم إدخال بيانات الفرد الذي يرغب في التقديم وهي رقم الإثبات الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والرقم السري.

الخاص بها ثم إدخال بيانات الفرد الذي يرغب في التقديم وهي رقم الإثبات الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والرقم السري. يتم الاطلاع على تعليمات الموقع ثم يتم تسجيل الدخول وإدخال الرقم السري الذي تم إرساله على الهاتف الجوال للمتقدم.

ثم الضغط على كلمة توثيق ثم إدخال رقم الإثبات الوطني والرقم السري ثم الضغط على الصفحة الرئيسية لإدخال المعلومات المطلوبة ثم النقر على الملف الموحد.

ثم إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات المسكن والراتب الشهري للمتقدم حتي تمام التسجيل بنسبة 100% ولابد من إدخال البيانات بدقة حتي يتم اكتمال التسجيل ولا يتم رفض طلب المتقدم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم التصريح من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق النظام الجديد للضمان الإجتماعي المطور الذي يختص ببعض الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى المبادرات المالية للنهوض بمستوي معيشتهم.

عن انطلاق النظام الجديد للضمان الإجتماعي المطور الذي يختص ببعض الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى المبادرات المالية للنهوض بمستوي معيشتهم. هذا النظام الجديد ينطلق برؤية جديدة تختلف عن الرؤية السابقة وهو حصول كل الفئات التي تعاني من ضيق الحال والمعيشة الصعبة على المبلغ المالي الخاص بالضمان الإجتماعي وذلك بشكل شهري.

أيضا يعمل هذا النظام عن تطوير حياة الفئات المستحقة من فئات تحتاج المساعدات المالية إلى فئات تساهم بعملها في أنتاج واقتصاد المجتمع مع المتابعة الدورية لتحقيق اهداف هذا البرنامج.

تتخلص أهداف هذا النظام الجديد في النقاط التالية:

تحقيق الأفراد والأسر لمبدأ الاستقلالية المالية عن طريق الحصول على بعض المبادرات المالية التي يتم أخذها من خلال الحسابات البنكية لهؤلاء الأفراد.

العمل على الاستجابة لكل متطلبات الأسرة المنخفضة الدخل والتي تحقق لهم مستوى اجتماعي متميز ومواجهة كل المشكلات والأزمات الاجتماعية الطارئة.

الحصول على المساعدات المالية للأفراد المستحقين طبقا للشروط الجديدة التي تم وضعها للنظام الجديد للضمان الإجتماعي.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443