الآن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد 1443 وطريقة احتساب المعاش

منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إغلاق باب التسجيل التقديم للدفعة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور وهناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يبحثون ويتساءلون عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطورة حيث اعلنت الوزارة ان جميع المتقدمين سيتم ارسال رسالة نصية على جهازك المحمول بقبولك في الضمان او رفضه مع بيان سبب الرفض، حيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي المطور من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودي في لخدمة المواطنين في تقديم دعم مادي شهري ليساعدهم في أعباء الحياة، كما يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة احتساب المعاش في الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد 1443

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشهر الماضي عن فتح باب التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور للأسرة المستحقة، ولذلك سارع الكثير من المواطنين على التسجيل في الضمان ومنذ ذلك الوقت والجميع يبحثون عن موعد صرف الدعم، لهذا حرصت الوزارة على توضيح تلك الأمر مبيًا الآتي:

أن جميع المتقدمين سيتم ارسال رساله نصيه لهم بقبولهم في الضمان أو رفضهم.

كما اوضحت الوزارة ان الدعم يتم صرفة بعد شهر من التسجيل في الضمان والقبول، لذلك من المتوقع أن يتم صرف الدعم لمستحقيه الدفعة الجديدة خلال هذا الشهر الحالي جمادى الآخر 1443 اي يناير 2022 م، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد اليوم.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

من أكثر الأشياء التي يدور عليها البحث بشكل دائم من قبل كافة المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي عن آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الإجتماعي ولهذا حددت وزارة الموارد البشرية طريقة احتساب المعاش وهي كالآتي: