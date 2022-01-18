احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل وتداخل الإجازات

احتساب أجر الإجازة السنوية يلجا إليها العاملين بالمملكة لمعرفة عدد أيام الإجازات المسموحة وكذلك اجرها من خلال نظام العمل الذي صرح بأخذ العامل للإجازة وفقا لشروط يضعها العمل، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلا نظام العمل على تتطوير قوانين العمل الخاصة بحقوق كلا من العامل وصاحب المنشأة لضمان عدم أخلالة بأجر أو أجازات العامل، كما أن تحسب الإحارة السنوية من 21 يوم إلى 30 يوم على حسب الاتفاق مع صاحب العمل ويجب أن يقضى العامل ما لايقل عن 5 سنوات في العمل، كما تم العمل على تقديم اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة 2021 وغيرها الكثير من القوانين الخاصة بواجبات الطرفين ولا يحق لصاحب العمل إلغاء اجازة العامل أو ترحيلها، كفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.

احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات، وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل وجاء ذلك ردا بعد استفسار أحد المستفيدين.

كيفية احتساب تداخل الإجازات

إذا تداخلت مع الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية تكون من أيام الإجازة السنوية ولا يستحق العامل أيام إجازة إضافية عنها. اذا تصادف أيام الراحة الأسبوعية في نهاية الإجازة السنوية فلا تُحسب من الأيام. الإجازة المرضية في أثناء الإجازة السنوية فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى انتهاء الإجازة المرضية وتستأنف المدة المتبقية. أما إجازة الأعياد والمناسبات في حال تداخلت مع الراحة الأسبوعية يعوض عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها. يستحق العامل والمرأة العاملة إجازة قدرها 5 أيام بأجر كامل عند الزواج. تقدم إجازة عند وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه.

أنواع الإجازات في السعودية

الإجازة السنوية من 21 يوما أو30 يومًا لمن أكمل 5 سنوات فأكثر مع صاحب العمل. اجازة دون أجر يمكن للعامل الحصول عليها بموافقة صاحب العمل. الراحة الأسبوعية تكون الراحة الأسبوعية 24 ساعة متتالية. الإجازة المرضية تصل إلى 120 يوم متصل أو متقطع في السنة الواحدة. إجازة أداء فريضة الحج من 10 إلى 15 يومًا مدفوعة الأجر بما فيها إجازة عيد الأضحى.

إذا خصم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما خصمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.