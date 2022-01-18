تمويل إضافي بضغطة 60 ألف ريال سعودي مدعوم دون فوائد أو رسوم بنك التنمية

تمويل إضافي لجميع طبقات المجتمع يُقدم من بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المختلفة لجميع الفئات العُمرية، حيث يساند ويدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة مثل الأرامل وربات البيوت ومن يعول الأبناء وكذلك المتقاعدين على المعاش، وتشمل هذه التمويلات الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم دعم فعلي لمن يستحقها ، من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يعتني بالمواطنين والمواطنات من خلال العديد من الخدمات ، بما في ذلك قروض بنك التسليف ، حيث يقدم المال أو التمويل بدون رسوم أو هامش ربح كأنه سلفة، ومع ذلك تطورت آليات وبرامج خدمته على نطاق واسع ، حيث أصبح بنك التنمية الاجتماعية للمساعدات التي يقدمها ، ونعرض في هذا المقال من خلال موقع ثقفني شروط الحصول على التمويل وكيفية الحصول علي التمويل الإضافي.

تمويل إضافي بضغطة 60 ألف ريال سعودي

التمويل الإضافي هو تمويل تكميلي للتمويل حيث يتم الحصول عليه لأول مرة ولكنه يختلف من فرد لفرد باختلاف الظروف المعيشية طبقا لمعايير وشروط بنك التنمية، وهي تمويلات يتم التقديم عليها دون أي هامش ربح أو فوائد، حتى يتمكن كل شخص ذو دخل منخفض من تحسين ظروفه الآسرية ومعيشته والتعايش في المجتمع بشكل أفضل، حيث يشمل هذا النوع من التمويل جميع المواطنين والمواطنات المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين لا يتم تجاوز رواتبهم حاجز 12500 ريال بحيث لا يتجاوز هذا المبلغ التقديري، ويتم قسمته على عدد أفراد الأسرة لا يتجاوز نصيب كل فرد حوالي 3000 ريال وهو الحد الأقصى للقرض.

كيفية الحصول علي قرض تمويلي إضافي بدون فوائد

يمكن لأفراد المجتمع السعودي المقيمين في المملكة العربية السعودية من حصولهم على قرض تمويلي إضافي دون فوائد أو رسوم من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المستحق باختيار رمز المنتجات الفردية.

اختيار التقديم الإلكتروني.

يجب على المتقدم التأكد من تحميل جميع المستندات والمستندات المطلوبة والتي تحتوي على: بطاقة الرقم القومي ، والتي يجب أن تكون سارية المفعول رقم حساب IBAN يجب أن يكون نشطًا، العنوان الوطني، رقم الهاتف المحمول المسجل في أبشر.

شروط القرض الإضافي