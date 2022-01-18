نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بـ4 خطوات”.. أعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية بوابة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور معظم تساؤلات المتابعين حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 خلال الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعل من الضروري الإجابة عن كل هذه التساؤلات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والمواطنين الذين يرغبوا في معرفة كل التفاصيل التي تخص موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية من خلال موقع وبوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت، وذلك ضمن واحدة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الوزارة للمواطنين على مستوى كل أنحاء المملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية خلال تصريحات على لسان مسؤوليها بأنه من الممكن للمواطن المستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي الإطلاع على كل التفاصيل التي تخص مواعيد الصرف وشروط الاستحقاق وطريقة تقديم الطلب والاعتراض من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال استخدام بعض البيانات الأساسية للمواطن والتي يأتي على رأسها رقم السجل المدني وكذلك رقم طلب الحصول على دفعة الضمان.

طريقة استعلام موعد صرف الضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن المستفيد الالتزام بها في حال الرغبة بالحصول على معلومات أكثر حول موعد صرف دفعات الضمان الاجتماعي المطور 1443 داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقد جاءت خطوات الاستعلام على هذا النحو:

سجل دخولك إلى موقع الموارد البشرية على شبكة الإنترنت.

اختر خدمات استعلام موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443.

اكتب رقم السجل المدني بشكل صحيح.

اكتب رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك، واضغط على عرض المعلومات.

الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

ذكر مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن عمليات الاستعلام عن مواعيد صرف دفعات الضمان تتم بشكل إلكتروني بالكامل، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للوازرة عبر شبكة الإنترنت ومن ثم استخدام بياناتك الأساسية ورقم الطلب في عملية الاستعلام.

أوضح المسؤولين بأنه في حال قبول الطلب وتحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 يحصل المواطن المستفيد على مستحقاته في الشهر التالي لشهر تقديم الطلب، وفي حال الرفض تصبح أمامه فرصة لتقديم الاعتراض.