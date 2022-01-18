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عمر شويل - جدة قام المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة المنتخب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2022 م ، ويختار 26 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، وذلك تحضيراً لمباراتي المنتخب أمام منتخب عمان ومنتخب اليابان ، ضمن فعاليات التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر ، ومن خلال مقالنا اليوم المنتخب السعودي يعلن قائمة مباراتي عمان و اليابان ، نتعرف علي قائمة اللاعبين المنضمين للفريق الأول تحضيراً للمواجهات ، ونستعرض مشوار الأخضر في التصفيات حتي الآن ونتائج المجموعة وترتيبها ، في ذات السياق تقام حالياً تصفيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات ، ويمكنكم التعرف علي مواجهات كاس أمم افريقيا بالمواعيد عبر موقعنا ثقفني.

المنتخب السعودي يعلن قائمة مباراتي عمان و اليابان

يخوض المنتخب السعودي تصفيات كاس العالم في الخطوات الأخيرة خلال الفترة المقبلة ، ويلعب

🦅⚪🟢 | المدير الفني ⁦@Herve_Renard_HR⁩ يختار 26 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي عمان 🇴🇲 واليابان 🇯🇵 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .



⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/y2CpNQrDLt — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 17, 2022

محمد العويس. فواز القرني. محمد اليامي. زيد البواردي. ياسر الشهراني. أحمد شراحيلي. علي البليهي. عبدالله العمري. زياد الصحفي. سلطان الغنام. متعب الحربي. عبدالإله المالكي. علي الحسن. محمد كنو. سعود عبدالحميد. محمد البريك. سالم الدوسري. عبدالرحمن غريب. سلمان الفرج. سامي النجعي. عبدالرحمن العبود. هان باهبري. خالد الغنام. فراس البريكان. صالح الشهري. فهد المولد.

مشوار المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكاس العالم 2022

خاض المنتخب السعودي 6 مباريات حتى الآن.

لعب ثلاث مرات داخل أرضه و 3 خارج أرضه.

حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في واحدة ولم يهزم.

أحرز 9 أهداف وتلقي ثلاث أهداف.

جمع المنتخب السعودي 16 نقطه حتي الآن.

يبقي له أن يخوض 4 مواجهات في الفترة المقبلة من ضمنها عمان واليابان.

يحتاج منتخب السعودية للفوز بمباراتين إحداهما علي اليابان لضمان التأهل أو الفوز بثلاث مواجهات دون الرجوع لنتيجة مباراة اليابان.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي

يضم قائمة منتخب السعودية لمباراتي عمان واليابان كل من :

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يحدد تشكيلته لمواجهتي عمان واليابان ، وجاء ترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا حتي المرحلة الحالية كالآتي :

الأول : السعودية – 16 نقطة. الثاني : اليابان – 12 نقاطة. الثالث : أستراليا – 11 نقطة. الرابع : عمان – 7 نقاط. الخامس : الصين – 5 نقاط. السادس : فيتنام – بلا نقاط.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته أمام منتخب عمان يوم الخميس 27 يناير 2022 في الثامنة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وأمام اليابان يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022م الساعة الحادية والنصف ظهراً بتوقيت مكة.