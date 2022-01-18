الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني 1443 hrsd.gov

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عمر شويل - جدة يتم تقديم خدمة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني أو برقم الطلب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال موقع وزارة العمل، يرغب المستحقين للدعم كل الشهر في التعرف على مبلغ الراتب وموعد نزوله لذلك سنتعرف على ثلاث طرق سهلة للاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي بالسجل المدني بالخطوات مع إرفاق الروابط الخاصة بكل طريقة.

استعلام الضمان الاجتماعي 1443

توفر الوزارة راتب الضمان الاجتماعي للموظفين والعاطلين من مستحقي الدعم البالغين للمساعدة في المصروفات الشهرية الخاصة بكل أسرة وتحقيق الاكتفاء لجميع الأسر السعودية.

تقوم الوزارة بإيداع ما يقرب من 300 مليون ريال سعودي كمستحقات المعاشات كل شهر ويصل الدعم إلى ما يقرب من مليون مواطن سعودي.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني لجميع المستفيدين بهدف الاستعلام عن الرصيد وموع نزول الراتب.

لكي يكون الشخص من الفئات المستحقة لهذا الراتب يجب أن يكون الراتب الذي يحصل عليه المستفيد أقل من 3000 ريال سعودي مع عمر يتجاوز 18 عامًا، وهذه الفئات على النحو التالي:

الذكور والإناث الذين وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة مع عدم وجود عائل.

عد وجود عائل للأطفال نتيجة رحيل الأب أو الأم أو عدم صرف الأب للنفقة.

الأيتام من الأب أو من الوالدين، ويستمر صرف معاش الضمان للأيتام الذكور حتى بلوغ سن 18 أو 26 في حالة الدراسة الجامعية حتى يجد عمل ومصدر دخل، أما الأيتام من الإناث فيتم صرف المعاش لهم حتى سن الزواج أو العمل.

من لديه عجز مؤقت وتوقف عن العمل حتى زوال هذا العجز.

من لديه عجز تام أو جزئي.

الأسرة التي لا تملك عائل: أسرة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة.

أما الشباب من هم تحت سن 35 عامًا فإن الوزارة توفر لهم المساعدات المقطوعة براتب شهري.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني 1443

تهدف عملية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي إلى معرفة موعد نزول الراتب في الحساب البنكي للفرد المستحق للدعم، وأيضُا معرفة المبلغ المستحق لهذا الشهر وبالطبع أهلية الاستحقاق للشهر الذي يتم الاستعلام فيه.

طريقة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن الرصيد تتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من بخطوات بسيطة من خلال رقم السجل المدني أو من خلال رقم الطلب أو من خلال رقم الضمان الموحد.

جاءت طريقة استعلام الأفراد بالسجل المدني عبر موقع hrsd.gov على النحو التالي:

أولاً يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

قم باختيار تصنيفات دليل الخدمة إلى “التنمية الاجتماعية”.

اختر “خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان” بالسجل المدني.

ثم اضغط على “بدأ الخدمة”.

قم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم التحقق.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر بعدها جميع البيانات الخاصة بالمعاش والرصيد إذا تم الإداع.

يمكنك التسجيل والاستعلام في سمة برقم الهوية بشكل مجاني من أجل التسجيل حالاتك التأمنية من أجل القروض.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم الطلب 1443

يمكن أيضًا الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من خلال موقع وزارة العمل بالمملكة عن طريق رقم الطلب.

وجاءت طريقة استعلام الأفراد برقم الطلب على النحو التالي:

أولاً يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية” .

. ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية” .

. الضغط على “خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي” .

. بعدها يتم إدخال رقم السجل المدني رقم الطلب.

ثم إدخال رمز التحقق.

في النهاية الضغط على “استعلام”.

وسوف تظهر لك بيانات معاش الضمان والاستحقاق ومبلغ الراتب.

طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشريو والتنمية الاجتماعي طبقًا لعدد الأفراد الموجودين في الأسرة المستفيدة على النحو التالي:

أولًا يتم احتساب قيمة الدخل الكلي للأسرة المستفيدة ثم خصم 50% منه. في حالة حصولك على أي مساعدة أو راتب دعم من أي جهة يتم إضافة نصفه أيضًا. بعد ذلك تأكد من استحقاقك لمعاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال سلم الرواتب بحيث لا يتجاوز المبلغ المحسوب الحد الأقصى المانع. ثم تقوم بحساب الراتب المستحق من الضمان بحيث يتم وضع 1100 ريال سعودي للعائل + مبلغ 550 ريال سعودي لكل فرد من أرفاد الأسرة المستفيدة.

في حالة قيامك بعليمة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني يمكنك

رقم الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمستفيدين من المعاش أو حتى من يرغب في التسجيل ولديه استفسارات حول التسجيل ومرحلة ما بعد التسجيل ومتابعة الطلب.

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القيام بعملية استعلام الأفراد من خلال رقم الضمان الموحد عن طريق الهاتف الخاص بخدمة العملاء.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد هو كالتالي: 19911

البريد الإلكتروني: [email protected]

يجب تحديث بيانات المستحق في الضمان الاجتماعي باستمرار، وأحيانًا يطلب الموقع تحديث البيانات من المستفيد عند الاستعلام، وفي حالة طلب منك التحديث يمكنك الاطلاع على طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريق الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني من وزارة المواد البشرية وتعرفنا أيضًا على طريقين إما من خلال موقع وزارة العمل أو من خلال موقع الوزارة الأصلي.