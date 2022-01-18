رابط نتائج قبول وظائف السجون 1443 المديرية العامة للسجون نتائج القبول المبدئي عبر jobs.sa

رابط نتائج قبول وظائف السجون 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً الآن بالتزامن مع إعلان المديرية العامة للسجون، عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي، والتي كان قد تم الإعلان في وقت سابق عن فتح باب التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون، على وظيفة جندي رجال من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وحددت شروط للتقديم على أن يتم التسجيل إلكترونياً، وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” نعرض عليكم الرابط الإلكتروني المخصص لاستخراج نتائج القبول المبدئي، لوظائف المديرية العامة للسجون التي تم الإعلان عنها اليوم.

رابط نتائج قبول وظائف السجون

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

الضغط على نتائج القبول للوظائف العسكرية.

تحديد وظائف السجون.

المستندات المطلوبة للمراجعة لوظائف السجون

إحضار نموذج نتيجة القبول المحدد فيه موعد المراجعة وطباعته من منصة أبشر.

تقديم أصل المؤهل معتمد من وزارة التعليم.

في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + صورة منها.

عدد 6 صور شخصية ملونة حديثة مقاس 4×6.

تقديم صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة “قياس”.

إحضار ملف لوضع المستندات المطلوبة.

تعليمات الحضور للمراجعة

الحضور في الموعد المحدد في نموذج نتائج القبول عبر أبشر توظيف.

الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بفيروس كورونا “لبس الكمامة، استخدام المعقمات والمطهرات، التباعد الاجتماعي”.

تحميل تطبيق توكلنا لإظهار حالة المتقدم بالنسبة لتطعيم كورونا.

الحضور بالزي الرياضي ولن يسمح بدخول الهاتف النقال.

لا يتم اصطحاب مرافقين خلال مراجعة المستندات.

في حالة وجود اختلاف بين البيانات والمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم.

وظائف المديرية العامة للسجون 1443

تعتبر المديرية العامة للسجون أحد أهم الإدارات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فهي المعنية بتنظيم العمل في قطاع السجون بمختلف مناطق المملكة، لذلك تقوم بفتح باب التوظيف على الوظائف الشاغرة لديها لسد حاجتها والتمكن من أداء واجباتها بصورة جيدة، هذا وتسعي دائماً المديرية لرفع كفاءة العاملين لديها من خلال التدريب واختيار العناصر المتميزة، للاستفادة من الكوادر الوطنية في خدمة البلاد بما يحقق أهداف 2030.