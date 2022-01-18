خطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443 وكيفية سداد الرسوم

التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور1443، لا شك أن الكثير من أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن طريقة التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1443، حيث شددت وزارة التعليم السعودية على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والحجز وذلك بسبب قلة المقاعد الموجودة، كما يتم الاختيار حسب الأولوية بالنسبة لمن يبعد أكثر عن المدرسة، حيث يعتبر نظام نور للنقل المدرسي هي خدمة تقدمها وزارة التعليم السعودية التابعة للملكة العربية السعودية، وتعد هذه الخدمة هي عبارة عن توفير أوتوبيسات تقوم بنقل الطلاب من المنزل للمدرسة ومن المدرسة للمنزل، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور فتابعونا.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1443

أولاً يتم الدخول على موقع نظام نور للنقل المدرسي.

​‏بعد ذلك يتم إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

يذهب الطالب أو ولي الأمر إلى الصفحة الرئيسية للموقع ويتجه نحو القائمة الجانبية ويقوم باختيار (خدمة طلب النقل المدرسي).

يختار المستخدم خانة الاسم ويقوم بالضغط عليها واختيار اسم الطالب الذي يريد التسجيل في الخدمة، بعد ذلك يقوم بإرفاق البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

لابد من اختيار موافقة على الشروط والأحكام عن طريق الضغط عليها.

لابد من تسجيل رقم الهاتف الخلوي الخاص بك ، وسيتم إرسال رسالة بها رقم الكود المراد إدخاله.

يتم اختيار (سداد)، حتى يتمكن الطالب أو ولي الأمر من دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.

بعد ذلك سوف تصل رسالة لتأكيد تفيد بسداد الرسوم المطلوبة يتم اختيار(نعم).

بعد القيام بسداد الرسوم المطلوبة ستظهر حالة الطلب من قبل الشركة يفضل الاحتفاظ برقم الفاتورة.

كيفية سداد رسوم النقل المدرسي

الدخول على الحساب البنكي.

الضغط على الفواتير والمدفوعات.

يمكن الضغط على السداد لمرة واحدة.

الضغط على الخدمات ثم النقل المدرسي.

سوف تحصل على فاتورة السداد، ثم عليك إدخالها على الحساب البنكي.

كتابة المبلغ المراد تسديده ثم الضغط على كلمة التالي، ثم اتبع باقي التعليمات المطلوبة ثم تأكيد.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح كيفية التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1443 ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.