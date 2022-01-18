رابط نتائج قبول السجون السعودية، أصبح محل بحث كبير الآن بعد أن أعلنت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن نتائج القبول لوظيفة جندي وأعلنت عن رابط الاستعلام الإلكتروني للاستعلام، ودعت المقبولين والذين تم قبولهم مبدئياً إلي أستكمال إجراءات القبول النهائي على الوظائف، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم ألية الاستعلام الإلكتروني والمستندات التي يجب تجهيزها للمراجعة أثناء المقابلات الشخصية للمقبولين، من أجل أستكمال الإجراءات، وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف من الشباب السعودي المتميز، الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفيما يلي رابط الاستعلام.

رابط نتائج قبول السجون 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على أيقونة نتائج القبول ليتم إظهار ألأسماء والنتائج الخاصة بالوظائف.

ما هي المستندات المطلوبة لإستكمال القبول

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمقبول وعدد 2 صورة منها.

صورة رسمية من شهادة المؤهل الدراسي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

صورة معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية السعودية في حال أن كانت الشهادة من خارج المملكة.

صورة من سجل القيد العائلي للأسرة.

عدد 6 صور شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء تكون مكشوفة الرأس مدون الاسم عليها من الخلف.

ودسية بلاستيك لحفظ المستندات بداخله.

رابط نتائج قبول السجون وتعليمات الحضور

أعلنت المديرية العامة للسجون عن بعض الضوابط لعملية الحضور لإستكمال إجراءات القبول ومن أهم هذه الضوابط ما يلي.

الالتزام بموعد الحضور للمقابلة وعدم قبول أي أعذار في حالة التخلف عن الموعد المحدد. الحضور بزي رياضي مناسب وعدم أصطحاب أي من الأهل أو الأصدقاء. تحميل تطبيق توكلن للاستعلام عن الحالة الصحية للمقبولين على البوابات قبل الدخول. عدم أصطحاب أي أجهزة من تليفون محمول أو أي أجهزة تكنولوجية خاصة بالتصوير.

المديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون هي إحدى المديريات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، مهمتها الرئيسية رعاية المسجونين وحمايتهم أثناء تأدية فترة العقوبة المقررة عليهم، وتقديم الرعاية الصحية والحماية لهم.