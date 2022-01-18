نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وكيفية إنشاء المعلم اختبار نهائي أو قصير عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة مدرستي وكيفية إنشاء المعلم اختبار نهائي أو قصير عليها - ثقفني
منصة مدرستي التي صارت شريك أساسي ومهم في العملية التعليمية ككل داخل المملكة العربية السعودية يستطيع المعلم إنشاء عدد من الاختبارات للطلبة والطالبات عليها سواء كان اختبار نهائي أو قصير أو اختبار فترة، وقد أوضحت المنصة طريقة وخطوات إنشاء الاختبارات عبر حساب المنصة في تويتر وهو ما سنشرحه لكم في السطور القادمة.
إنشاء اختبار على منصة مدرستي
- يوجد نوعان من الاختبارات التي يستطيع المعلم إعدادها عبر منصة مدرستي النوع الأول هو اختبار ينشئه المعلم.
- وهذا الاختبار يستطيع المعلم تحديد الأسئلة التي يريد أن يضعها في الاختبار من الأسئلة الموجودة بالفعل داخل بنك الأسئلة.
- ولا يقتصر الأمر على هذا بل يستطيع المعلم أن يعد هو مجموعة من الأسئلة ثم يقوم بإضافتها لبنك الأسئلة على المنصة ومن ثم الاختيار منها لإدراجه داخل الامتحان الذي ينوي إنشاءه.
- أما النوع الثاني فهو نوع الإنشاء الآلي الذي يتم فيه اختيار الأسئلة بطريقة آلية وفقًا لمعطيات محددة يحددها المعلم الراغب في إعداد الاختبار الآلي.
خطوات إنشاء اختبار منشأ من المعلم
- إذا أراد المعلم إنشاء اختبار عبر منصة مدرسي عليه اتباع مجموعة من الخطوات.
- الخطوة الأولى من التبويب الخاص بالمقررات والمصادر يقوم باختيار الاختبارات.
- الخطوة الثانية يقوم باختيار إضافة اختبار من الصفحة الخاصة بإدارة الاختبارات.
- في الخطوة الثالثة ستظهر لك أيها المعلم صفحة من تلك الصفحة قم بتحديد تصنيف الاختبار أي هل هو اختبار فتري أو نهائي أو قصير حدد فقط ذلك من خلال الضغط على الدائرة الصغيرة بجانب الاختيار الذي تريده.
- وفي نفس الصفحة أكمل باقي المطلوب من المسلسل التعليمي وعنوان الاختبار ونوع الاختبار هل هو منشأ من معلم أم آلي في هذه الحالة بالطبع ستختار منشأ من معلم.
- كذلك توجد بيانات أخرى مثل الوصف ونطاق الاختبار بعد تحديد كل ذلك وفق ما تريده في الاختبار قم بالضغط على كلمة التالي الموجودة أسفل الصفحة باللون الأخضر.
- في الخطوة الأخيرة ستظهر لك صفحة بنك الأسئلة قم بتصفحها واختر السؤال الذي تريد إضافته ثم اختر حفظ، وهكذا كرر تلك العملية مع باقي الأسئلة، وعند الانتهاء من جميع الأسئلة اضغط على حفظ وإنهاء.
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