منصة مدرستي وكيفية إنشاء المعلم اختبار نهائي أو قصير عليها

منصة مدرستي التي صارت شريك أساسي ومهم في العملية التعليمية ككل داخل المملكة العربية السعودية يستطيع المعلم إنشاء عدد من الاختبارات للطلبة والطالبات عليها سواء كان اختبار نهائي أو قصير أو اختبار فترة، وقد أوضحت المنصة طريقة وخطوات إنشاء الاختبارات عبر حساب المنصة في تويتر وهو ما سنشرحه لكم في السطور القادمة.

إنشاء اختبار على منصة مدرستي

يوجد نوعان من الاختبارات التي يستطيع المعلم إعدادها عبر منصة مدرستي النوع الأول هو اختبار ينشئه المعلم.

وهذا الاختبار يستطيع المعلم تحديد الأسئلة التي يريد أن يضعها في الاختبار من الأسئلة الموجودة بالفعل داخل بنك الأسئلة.

ولا يقتصر الأمر على هذا بل يستطيع المعلم أن يعد هو مجموعة من الأسئلة ثم يقوم بإضافتها لبنك الأسئلة على المنصة ومن ثم الاختيار منها لإدراجه داخل الامتحان الذي ينوي إنشاءه.

أما النوع الثاني فهو نوع الإنشاء الآلي الذي يتم فيه اختيار الأسئلة بطريقة آلية وفقًا لمعطيات محددة يحددها المعلم الراغب في إعداد الاختبار الآلي.

خطوات إنشاء اختبار منشأ من المعلم