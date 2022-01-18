منصة مدرستي والعودة للدراسة بالسعودية 1443ه‍ ، لقد ساهمت منصة مدرستي في إستكمال العملية الدراسية واستمرارها عن بعد بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن عودة المدارس حضوريًا وذلك للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، هذا قد تابعت وزارة التربية والتعليم مع جميع الإدارات التعليمية كيفية تنفيذ خطة العودة الحضورية إلى المدارس بشكل أمن وتوفير كافة سبل التهيئة النفسية للطلبة، و تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة.

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن استمرار عمل منصة مدرستي رغم العودة الحضورية للطلاب.

العودة حضوريًا للدراسة بالمملكة العربية السعودية 1443ه‍

لقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة عن عودة المدارس حضوريًا وذلك بداية من يوم الأحد 20/6/1443ه‍ الموافق 23 يناير 2022م، وجاءت هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة بين الوزارتين وهيئة الصحة العامة « وقاية » لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعودة الطلاب حضوريًا بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وأكدت الوزارة علي استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصات المختلفة مثل منصة مدرستي وغيرها من المنصات التعليمية وذلك للطلاب الذين لديهم مشاكل صحية ويتعذر حضورهم للمدارس، وقد جاء هذا التصريح ردًا على أسئلة الكثير من أولياء الأمور والطلاب حول استمرار العمل بمنصة مدرستي من عدمه.

خطوات التسجيل بمنصة مدرستي 1443ه‍

يمكن التسجيل بمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا بكل سهولة ويسر وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا وتسجيل الدخول عليه باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على أيقونة حسابي ومن ثم اختيار أيقونة منصة مدرستي واختيار اسم المستخدم والنقر على كلمة السر للحصول عليها.

ثم يتم عقب ذلك إرسال رسالة بكلمة المرور الخاصة بالطالب على الجوال المسجل به.

ثم يتم الدخول إلى منصة مدرستي والنقر على التسجيل بحساب المايكروسوفت الخاص بالطالب وبعد ذلك يتم تدوين اسم المستخدم وكلمة السر التى قد حصل عليها الطالب من قبل.

كما يتمكن الطالب من تغير كلمة المرور بأخرى جديدة وبعدها يتمكن الطالب من تفعيل حسابه من خلال وصول الكود الخاص به على البريد الالكتروني او الجوال ومن هنا يتمكن الطالب من الدخول على منصة مدرستي دون جهد ملحوظ باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة.

خطوات إنشاء اختبار على منصة مدرستي

أضافت منصة مدرستي خاصية جديدة يمكن للمعلم من خلالها إعداد الاختبارات المختلفة، فيمكن للمعلم أن يقوم هو بإعداد الاختبار بحيث يقوم باختيار الأسئلة من خلال بنك الأسئلة أو يقوم المعلم بإعداد ووضع الأسئلة، أو يمكن بإعداد الأسئلة آليًا وفقًا لمعطيات ومعايير يحددها المعلم.