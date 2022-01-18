نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول السجون 1443 القبول المبدئي لرتبة جندي أسماء المقبولين الاستعلام عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول السجون 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي على وظيفة جندي، ويستطيع المتقدم على هذه الوظيفة الحصول على أسماء المقبولين في السجون 1443 إلكترونياً، من خلال الدخول على رابط أبشر توظيف الإلكتروني jobs.sa، واستخراج النتيجة بالطريقة التي سوف نشرها في هذا المقال.

ويجب على من تم ترشيحه للقبول مبدئياً على وظائف السجون قبول مبدئي تجهيز كافة المستندات والأوراق الثبوتية للمطابقة، والحضور في الموعد المحدد أمام اللجنة المختصة بالقبول لاستكمال الإجراءات، ولإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات حتى يتم القبول بصورة نهائية، وذلك فيمن تتوافر فيه الشروط ويجتاز المقابلة الشخصية.

وجدير بالذكر أن هذا القبول هو قبول مبدئي يستلزم بعض الإجراءات الأخرى لاستكمال الإجراءات، ومن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة أمام لجنة القبول، سوف يعرض نفسه للاستبعاد من الترشيح ولا يحق له الرجوع على الجهات المختصة في شيء، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوافيكم برابط نتائج قبول السجون 1443 للاستعلام عن نتائج المقبولين في السجون 1443.

رابط نتائج قبول السجون 1443

يتم الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونياً من خلال موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني، وهو موقع إلكتروني يتبع وزارة الداخلية ويتم من خلاله نشر نتائج قبول العديد من الوظائف للعديد من الوزارات، كما يتم من خلاله التقديم على الوظائف للعديد من الوزارات، وله الكثير من المميزات الأخرى وفق رؤية المملكة 2030.

أسماء المقبولين في السجون 1443

يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “نتائج السجون 1443 لرتبة جندي”.

الضغط على “استعلام”.

سلم رواتب السجون لرتبة جندي

استعلام نتائج قبول السجون 1443 وأهم التعليمات

هناك العديد من التعليمات التي يجب على من تم ترشيحه للوظيفة الالتزام بها وهذه التعليمات هي كالآتي:-