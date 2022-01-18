عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد واهم الشروط المطلوبة من وزارة الموارد البشرية

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ،بالبدء في عمليات إستقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 بداية من يوم السبت 15 ربيع الثاني 1443 هجريًا، الموافق 20 نوفمبر 2021 ميلاديًا، ويتم ذلك وفقًا للمرسوم اللملكي الذي تم إصداره بواسطة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأكدت الوزارة بإنها ستقوم بدراسة مواعيد صرف الضمان الإجتماعي للمتقدمين الجدد ، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأن سيتم إيداع أول المعاشات الضمانية للمستحقين الجُدد سيكون بعد الإنتهاء من دراسة الأهلية وفقًا للشروط الخاصة بعملية الاستحقاق والتي تم إعلانها في يناير 2022

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن شروط استحقاق المواطن على معاش الضمان الإجتماعي المطور ، وفي حالة توافر هذه الشروط لدى المواطن بإ مكانه الحصول على المعاش وأن لم تتوافر لم يتمكن من حصوله على معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد وهذه الشروط تتلخص في:

أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية، ويستثني هذا الشرط في حالة إذا كانت المرأة غير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي ولديهم أبناء يحملون جنسية سعودية ، أو تكون الأم سعودية والأب غير سعودي

الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل بداخل المملكة العربية السعودية أو ذوي الاحتياجات الخاصة

الشخص الذي يعول أكثر من أسرة

في حالة إصابة رب الأسرة بمرض أو لديه عجز يحول بينه وبين عمله

إذا كان الدخل لايكفي عدد افراد الأسرة

ينبغى أن تتوفر جميع الطلبات الخاصة بالتعليم والصحة وغيرهم التى تقررها الوزارة

وفي حالة توافر هذه الشروط التى حددتها الوزارة يمكن أن يقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد

ويتوقف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد في حالة عدم توافر الشروط الخاصة بالوزراة

من المقرر على ان تبدأ اعمال صرف معاشات الضمان الاجتماعي قريباً جداُ، حيث ستتواصل على الفور وازارة الموارد والتنمية البشرية مع المستفيدين فى الشهر التالي من تسجيل المواطن، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين على التسجيل على صرف معاشات ضمان الاجتماعي فى الاونة الاخيرة، على ان تبدأ وزارة الموارد البشرية بايداع مستحقات المواطنين فى الشهر التالي من التسجيل