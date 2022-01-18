كيفية تسجيل مراقبين قياس 2022 الرابط والطريقة بالتفصيل

تعتبر وظيفة مراقب القياس في المملكة العربية السعودية من أهم الوظائف، حيث أن المركز الوطني للقياس يعلن عن بعض الوظائف الشاغرة التي يمكن التسجيل فيها الكترونيا من خلال الرابط الرسمى الذى أعلن عنه يسهل عليهم طريقة التسجيل، وسوف نعرض فيما يلي كيفية التسجيل، وايضا شروط القبول في وظائف مراقبين 2022 بالتفاصيل خلال السطور التالية.

كيفية تسجيل مراقبين القياس

يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في تسجيل وظائف مراقبين قياس 2022 وهي من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على الموقع الرسمي للمركز الوطني

ملئ جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

الضغط على متابعة ثم كتابة رقم التسجيل

يتم كتابة تاريخ الميلاد ثم الضغط على متابعه

يتم الضغط على الشروط.

كتابة جميع البيانات الشخصية للمراقب ثم يضيف المعلومات العلمية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف مراقبين قياس

هناك بعض المستندات والأوراق التى يجب أن يوفر لها المتقدم للقبول في وظائف مراقبين قياس وهي كالتالي

يقدم المراقب نسخة من الحساب المصرفي الخاص به ورقم معتمد من البنك الياباني. يجب يقوم بإبراز خطاب توصية ويكون معتمد من جهات رسمية داخل المملكه العربيه السعوديه يقدم صورة شخصية واضحة. صوره من الهوية الوطنية وتكون سارية

شروط التقدم لوظائف المراقبين قياس في المملكة

يعلن المركز الوطني للقياس بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لكي يتم قبولهم في الوظائف الشاغرة ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في العمل

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الحاسب الآلي في الإدارة

يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن لا يكون ليس لديه أي عمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

المهمة التي يقوم بها مراقبي القياس