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عمر شويل - جدة كيفيه نقل ملكيه السيارة خلال منصة ابشر لعام 2022 بالخطوات الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومواطنيها أيضا يبحثون عن طريقه نقل ملكيه السيارة . عمله المملكة العربية السعودية على توفير كافه سبل الراحة للمواطنين والمقيمين فيها أيضا مقاطع أهداف بنات وزاره الداخلية باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية التكنولوجيا لراحه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

كيفيه نقل ملكيه السيارة خلال منصة ابشر

لكي يتم نقل ملكيه السيارة من شخص إلى آخر تحتاج المملكة العربية السعودية إلى بعض الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر قبل أجراء عمليه نقل الملكية فهذه الشروط يتم تطبيقها على كافه المواطنين والمقيمين أيضا داخل أراضي المملكة وسوف نتعرف على الشروط معا.

أولا يجب أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة ساريه أي لا تكون منتهيه.

تكون مدة الإقامة مستمره

يجب قال لا تكون هناك أي مخالفات على السيارة أو على البائع أو المشتري.

فترة التامين يجب أن تكون ساريه.

خضوع السيارة المراد نقل ملكيتها للفحص الدوري.

تعرف على الأوراق المطلوبة نقل ملكيه السيارة من شخص إلى آخر في السعودية.

قامت الإدارة العامه المرور ابعث الالتزامات والضوابط التي يجب هل تتوفر في الشخص الذي يريد نقل ملكيه سيارته إلى شخص آخر و لابد أيضا من توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لأجراء عمليه النقل. و سوف نتعرف من خلال هذا المقال على المستندات المطلوبة

أولا صوره من الهوية الوطنية.

صوره من رخصه قياده السيارة.

يجب وجود ملف الوضع.

عقد المبايعة ويكون موثق من المعرض بشكل معتمد.

تقديم كافه المستندات التي تفيد ملكيه صاحب السيارة لها.

صوره البطاقة الإقامة وهذا الشرط في حاله نقل الملكية لشخص لا يحمل الجنسية السعودية.

أما في حاله نقل الملكية إلى شخص دبلوماسي يجب إحضار وثيقه من وزاره الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومعها أيضا وثيقة نقل ملكيه.

خطوات تحويل ملكيه السيارة

عندما تتوفر كافه المستندات السابقة ومراجعتها و عند التأكد من توافرها بدون اى نقص يمكنك بعدها اتباع الخطوات التالية لتحويل ملكيه السيارة إلى الشخص الأخر.

على على حسب نوع المركبة المراد نقل ملكيتها تتحدد قيمه الرسوم و يتم دفعها.

تصديق و توثيق عقد المباعة.

مراجعه كافه الأوراق والمستندات والتأكد.

لابد من التوجه إلى الإدارة العامه للمرور في السعودية لدفع جميع الرسوم الخاصة بالمخالفات آن وجدت ودفع قيمه التامين.

ويتم استلام رخصه السيارة واللوحات المعدنية الجديدة.

طريقه نقل ملكيه السيارة

بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق حدود دول العالم مع بعضها فقررت حكومة المملكة التي تتخذ كافه سبل الوقاية لحماية المواطنين والمقيمين بها فقامت الحكومة بإطلاق منصة ابشر الإلكترونية بالتعاون مع الوزارات بالمملكة لتلبيه كافه احتياجات المواطنين والمقيمين فيها وكذلك الزائرين عبر منصة واحدة يمكنك من خلالها استخراج كافه الأوراق والمستندات والتعامل مع الوزارات والمصالح الحكومية .

طريقه نقل ملكيه السيارة من خلال منصة ابشر الإلكترونية

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك من خلالها نقل ملكيه السيارة من خلال هاتفك ولكن عليك اتباع الخطوات التالية.