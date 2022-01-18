“رابط” التقديم علي وظائف مراقبين قياس 2022 e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين السعودين عن رابط وظائف مراقبين قياس 2022، قام المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدة وظائف شاغره وإن طريقة التقديم سوف تكون الإلكترونية من خلال الرابط الرسمى للمركز الوطني وذلك من خلال الإنترنت عن طريق منصة القياس الإلكترونية، وأوضح أن التقديم لخريجي المدارس الثانوية في المملكة، وسوف نعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل في الوظائف و ايضا الشروط المطلوبة بكامل التفاصيل من خلال هذا المقال.

عن طريق منصة القياسي يمكن التسجيل في الوظائف الشاغرة للمراقبين القياس في المملكة من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة القياس من رابط موقع قياس

يختار المتقدم مراقبة القياس.

يدخل جميع البيانات المطلوبة منه.

ثم يقوم بالضغط على كلمة متابعة ويكتب رقم التسجيل.

يكتب تاريخ الميلاد بطريقة صحيحة في المكان المخصص له ثم اضغط على متابعة

يختار كلمة الشروط ويكتب جميع البيانات الشخصية للمراقب.

مكتب المراقب المعلومات العلمية الخاصة بها.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في وظائف مراقبين قياس في المملكة

القبول في وظائف مراقبين قياس في المملكة يجب أن يتوفر المستندات والأوراق وتكون سليمة و بشكل صحيح وهي كالاتي

يجب أن يقدم المواطن نسخة من الحساب المصرفي وايضا رقم معتمد من خلال البنك الياباني.

يجب أن يقدم خطاب توصية ويكون معتمد من جهات رسمية في السعودية.

يقدم صورة المتقدم للطلب.

شروط القبول في وظائف مراقبين قياس داخل المملكة

تحدد الحكومة في المملكة السعودية عدة شروط للموافقة في القبول لوظائف مراقبين لقياس والتي منها ما يأتي

يجب أن يمتلك المتقدم خبرة مناسبة للعمل. يجب أن يكون من حاملي شهادة البكالوريوس في الإدارة. يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية

المهام التي يقوم بها مراقبين القياس في المملكة

تتلخص المهام التي يقوم بها مراقب القياس الوطني في المملكة كالآتي

يقوم مراقب بتقديم المساعدة في حل جميع المشكلات التي تواجه جميع الطلاب في المدارس

يقوم بتدوين الملاحظات ويبلغ عن أي انتهاكات في المدارس.

يتابع الطلاب في عمليات الاختبارات.

ويتابع عمل توزيع ورقة الأسئلة في الاختبارات

يوفر الجو المناسب للطلاب.

محطات التي يعمل بها المراقبون في مركز القياس بالمملكة

يقوم المركز الوطني للتقويم والقياس في المملكة العربية السعودية بتحديد المحطات التي يعمل بها المراقبين في مركز القياس و هي كالاتي