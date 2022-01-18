نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك والإلغاء للفاتورة الثابتة للكهرباء بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك والإلغاء للفاتورة الثابتة للكهرباء تعد خدمة مقدمة من الشركة السعودية للكهرباء وعند التقديم للاشتراك فيها سيكون على المشترك سداد فاتورة الكهرباء بمبلغ ثابت كل شهر دون النظر إلى كمية الاستهلاك إذا كان في حالة الزيادة أو النقص تبقى قيمة الفاتورة الشهرية ثابتة سواء كان في فصل الصيف أو الشتاء أي طوال العام ومن الممكن إلغاء هذا الاشتراك للفاتورة الثابتة في أي وقت ممكن سوف نشرح لك عزيزي القارئ أي خدمة الاشتراك للتسجيل في الفاتورة الثابتة وأيضا طريقة الإلغاء للفاتورة الثابتة.

طريقة الاشتراك والتسجيل في الفاتورة الثابتة

الطريقة الصحيحة للتسجيل في الخدمة تكون بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة وذلك من خلال الخطوات الآتي ذكرها.

يجب تسجيل الدخول إلي حسابك على موقع شركة الكهرباء أو من خلال تطبيق الكهرباء على الجوال. بعد الانتهاء من التسجيل والدخول قم بالتوجه إلى خدمات المشتركين ثم خدمات اكثر. يعرض أمامك القائمة اختر الاشتراك في خدمة الفواتير ومن ثم خدمة الفاتورة الثابتة. عليك اختيار رقم الحساب الذي تريد الاشتراك به. قم بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على تسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف يتم تسجيل طلبك ويكون تحت المراجعة وتصلك لاحقا رسالة على الجوال لتأكيد الاشتراك.

من الممكن الاستعلام عن طلبك من خلال حسابك على الموقع في أي وقت ما من خلال قائمة طلباتي وبذلك انت تعرفت أن كان طلبك مازال تحت المراجعة أو تمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة عليه سوف تظهر لك قيمة الفاتورة الثابتة التي سيكون المطلوب سدادها شهريا.

إلغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء

من السهل جدا إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت دون الحاجة للانتظار لمرور 12 شهر على الاشتراك ولكن بشروط تسويه مالية عند إلغاء الاشتراك للفاتورة الثابتة سوف تعمل الشركة على تسوية الحسابات المالية بحيث يتم الاطلاع على قيمه الاستهلاك الفعلي لعداد الكهرباء طول مدة الاشتراك وبعد يتم مقارنة الاستهلاك الفعلي مع مبلغ الفاتورة الثابتة الذي كان يدفع وحساب فروق ماليه اخرى سواء كانت لصالح الشركة أو لصالح المشترك في حالة إذا كان لصالح الشركة يتطلب من المشترك سداد كل المبلغ مره واحده و يتم إلغاء الاشتراك وتكون طريقه إلغاء الاشتراك من خلال النقاط الأتي ذكرها بالأسفل.

طريقة إلغاء فاتورة الكهرباء الثابتة

أولا تسجيل الدخول إلى حسابك عبر موقع الشركة أو من التطبيق على الجوال الخاص بك.

اختار خدمات الحساب وبعد اختر الفاتورة الثابتة.

ثم انقر على إلغاء الاشتراك.

في هذه الخطوة يتم إلغاء الخدمة من الحساب وأيضا إلغاء الاشتراك ويتم ذلك بزيادة إلي مكاتب خدمات المشتركين لشركة الكهرباء للحصول على طلب إلغاء الخدمة.

للعلم..

يتم إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة للكهرباء بشكل تلقائي عند انقطاع العميل عن سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين.

التسوية المالية عند الإلغاء لسداد فروقات الفاتورة الثابتة

عند البدء في إلغاء الفاتورة الثابتة تتم التسوية المالية من خلال سداد الفروقات عن الفاتورة الثابتة و الاستهلاك الفعلي ممكن يأخذ المشترك كل الفروقات الزائدة لصالحه في حالة إذا كان علي المشترك سدد الفروق فيجب تسجيل كافة المستحقات المالية مره واحده عند الإلغاء أما بالنسبة إذا كان المبلغ كبير على المشترك ممكن تقسيطه على دفعتين متتاليتين.

في حالة إذا تعذر المتقدم عن سداد المبلغ على دفعتين يقوم بتقديم طلب أولا ثم توافق عليه الشركة بإمكانية التقسيط حسب خطه السداد التي تحددها الشركة.