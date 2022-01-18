التسجيل في برنامج سكنى لمواطني المملكة إلكترونيًا

التسجيل في برنامج سكنى، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن تفاصيل التسجيل في برنامج سكني الذي توفره وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الوزارة علي توفير السكن الملائم لجميع المواطنين الأكثر احتياجاً، علي أن يتم الحصول عليها من خلال أسعار مخفضة مقارنة بأي وحدات سكنية أخري، كما يوفر البرنامج لجميع المستفيدين الحصول علي الوحدة من خلال تقسيط سعر الوحدة دون تحصيل أي فوائد، وذلك بعد توافر الشروط التي قد حددتها الوزارة علي جميع المستفيدين، كما يوفر برنامج سكني إمكانية شراء أرض وإتاحة البناء عليها تحت رقابة صندوق التنمية العقارية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج سكني.

التسجيل في برنامج سكنى

وفرت وزارة الإسكان بالسعودية خدمة إمكانية تقديم طلب للحصول علي الدعم سكني بشكل إلكتروني، علي أن يتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة التقديم التالية: منصة سكني.

يتم تسجيل عدد من البيانات مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، بالإضافة إلى رمز التفعيل.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يقوم المستفيد بالنقر على تسجيل طلب دعم سكني.

ثم النقر علي الموافقة على الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.

ثم الإجابة على بعض الاستفسارات التي تخص مكان السكن الحالي.

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يتم عرض رسالة من خلالها يتم معرفة مدي التأهيل للحصول على الدعم السكني من جانب المنصة.

شروط عامة للدعم السكني

يتم الموافقة علي الدعم السكني من جانب الوزارة للمواطنين، بناءً علي توافر بعض الشروط العامة التي قد تم تحديدها علي النحو التالي: