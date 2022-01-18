إنجاز طلب المساعدة المالية والعينية من مؤسسة الوليد بن طلال لجميع المواطنين المحتاجين

طلب مساعدة ماليه من الوليد بن طلال من الموضوعات التي يهتم بها الكثير ممن هم بحاجة لأشكال من الدعم أهمها الدعم المالي والعيني حيث تعتبر المؤسسة التي تتبع الأمير من بين أهم المؤسسات ذات النشاط الخيري الواسع حيث تمتد المساعدات لكل مواطن يعيش بالمملكة السعودية سواء من المواطنين أو ممن يمتلكون الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بمزيد من التفاصيل عن أهم المعلومات عن المساعدات المالية، وكيفية الحصول عليها.

طلب مساعدة ماليه من الوليد بن طلال

كافة أشكال وصور الدعم مقدمة من المؤسسة التي تتبع الأمير بن طلال حيث أن الأشخاص ممن هم معانين من أزمات مالية من الممكن لهم أ يحققوا الاستفادة من النظام الخاص بموقع الأمير الإلكتروني الخيري والذي يصل لمختلف المواطنين ممن يعانون الضائقة المالية والتي قد تتمثل في عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للحياة، وتتمثل الكثير من المساعدات في دعم مالي مباشر أو علاج أو توفير المسكن ومحل الإقامة المناسب لمن هم بحاجة لذلك مع الحصول على أي دعم عيني قد يكون خاص بالحالة التي تقدم طلب خاص بالمساعدة.

أهم الاشتراطات للحصول الفوري على المساعدات

المؤسسة قد أرست بعض الاشتراطات واجبة الانطباق نذكر منها ما يلي من النقاط القادمة:

ألا يكون المواطن يحصل على راتبا ماليا ثابتا أعلى من القيمة المالية التي تعدل أربعة آلاف ريال سعودي.

عدم الامتلاك لأي نوع من أنواع الملكيات الخاصة كعقار أو مبنى سكني أو مركبة فارهة وذلك كي تكون هناك موافقة على الطلب المقدم عبر المنصة الخاصة بالمؤسسة.

لا بد من وجود التعهد والذي يؤخذ على الشخص طالب المساعدة والذي يكون مفاده ألا يكون هناك أي تصرف يتم اتخاذه بشأن المساعدات فيما يتعلق ببيع لتلك المساعدة أو تأجيرها وبالأخص لو كانت تلك المساعدة تتمثل في العقار السكني أو المنزل.

التواصل مع المؤسسة للوليد بن طلال

عبر الرقم الهاتفي 96611211000 والتواصل خلال ساعات اليوم للتقدم بأي استفسار أو طلب